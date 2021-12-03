Лукашенко: «Упускать момент, чтобы заявить о себе, нельзя, будем интенсивно наращивать валютную выручку»

Новости Беларуси. Белорусская экономика даже в условиях беспрецедентного по масштабу и глубине давления сохраняет рост. 3 декабря во Дворце Независимости состоялось традиционное для конца года совещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И все же санкции – лишь один из аспектов, влияющих на развитие белорусской экономики. Со счетов не стоит сбрасывать и пандемию. Очередной штамм, очередные локдауны в мире, готовы ли мы противостоять этим рискам? Может быть, стоит пересмотреть приоритеты? Да, мы вместе в 2020 году их утвердили на Всебелорусском народном собрании, но если ситуация поменялась, как быть?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По данному вопросу единодушного мнения нет, но мы должны прийти к такому мнению. Поэтому заслушаем все аргументы за и против. Тем более что эти же вопросы поднимались и депутатским корпусом, и Государственным секретариатом Совета безопасности и Комитетом государственного контроля. Правительство полагает, что в следующем году в приоритет нужно возвести экспорт. Во-первых, это разумно. Ведь пока есть возможность продавать и закрепляться на мировых рынках (а это не будет долго) – надо действовать.

Это же не новость. Помните наши приоритеты: экспорт, жилье, продовольствие. Упускать момент, чтобы заявить о себе, нельзя. Будем интенсивно наращивать валютную выручку, получим крепкий белорусский рубль. Население перестанет осторожничать и предложит свои деньги в депозиты или облигации.

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