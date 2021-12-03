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«Они до сих пор об этом кричат». Роман Головченко рассказал о призывах скупать валюту

03 декабря 2021 18:55
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Новости Беларуси. Белорусская экономика даже в условиях беспрецедентного по масштабу и глубине давления сохраняет рост. 3 декабря во Дворце Независимости состоялось традиционное для конца года совещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Они до сих пор об этом кричат». Роман Головченко рассказал о призывах скупать валюту-1

За последние месяцы белорусы, вопреки призывам «борцов за интересы народа» скупать валюту, сдают ее.  

«Они до сих пор об этом кричат». Роман Головченко рассказал о призывах скупать валюту-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:  
Снимаем деньги – покупаем валюту, прячем под подушку и так далее. То есть государству ничего не даем. Они до сих пор об этом кричат, только граждане уже, наверное, не слушают или надоели им эти завывания, и уже третий месяц население является чистым продавцом валюты. Идет процент прироста банковских вкладов. Как по рублевым, так и по валютным вкладам, то есть ситуация повернулась в обратную сторону. И это, на наш взгляд, говорит о доверии граждан к органам власти, экономическим властям, правительству, Национальному банку. И это один из тех факторов, который внушает оптимизм следующего года.  

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# Ситуация на валютном рынке Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Алена Сырова # Фотофакт

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