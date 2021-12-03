Лукашенко: наша экономика подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне

Спектр тем очень широкий – от достигнутых в настоящий момент результатов до мер финансово-экономической политики Совмина и Национального банка на перспективу. В целом обсудили экономическую стратегию. Она определена на последнем Всебелорусском народном собрании. Обозначили перспективы и конкретные показатели. Президент поставил четкую задачу белорусским властям: в экономике не допустить переноса проблем на жизнь людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша экономика, понятно, подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне. Агрессивные не только риторика, но и действия сохраняются. А значит, следует провести тщательный анализ принимаемых нами мер. Думаю, что это уже сделано. Мы видим это не первый раз – эти пакеты очередные так называемых санкций. Более того, мы к этому готовились как минимум полгода. Существует так называемый антикризисный штаб в правительстве, да и в целом правительство должно заниматься этими вопросами принципиально, без волокиты, четко, по-военному. Какие бы ни были санкции, как бы на нас ни давили, что бы с нами ни пытались сделать здесь, мы должны предпринимать такие меры, чтобы люди этих санкций не почувствовали. По крайней мере, чтобы эти санкции и меры извне не определяли жизнь людей. Запомните, это главное.