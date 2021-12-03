Президент об инфляции: говорить, что где-то в Америке, России или Китае что-то подорожало, поэтому и у нас, не надо
Новости Беларуси. Белорусская экономика даже в условиях беспрецедентного по масштабу и глубине давления сохраняет рост. 3 декабря во Дворце Независимости состоялось традиционное для конца года совещание. В повестке важнейшие вопросы социально-экономического развития страны и тактический подход на 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2021 году сложился рекордный положительный внешнеторговый баланс – более чем 2,7 миллиарда долларов. Экспорт товаров и услуг увеличился примерно на треть, в страну дополнительно поступило 8,5 миллиарда долларов. А по итогам 10 месяцев ВВП увеличился на 2,5 %. Более 60 % белорусской промышленной продукции поставляется на экспорт.
Екатерина Забенько, СТВ:
По данным ООН, в глобальном рейтинге стран по индексу конкурентоспособности промышленности Беларусь занимает 46 место среди 152 стран. Это результаты белорусского пути в условиях мирового локдауна. Но о наших результатах никто не трубит. Мы же не Америка – констатировал Президент. Глава государства остановился и на проблемах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, есть часть инфляции, которая занесена, как зараза, извне. Дорожает на мировом рынке все. Естественно, мы как открытая экономика закупаем там железо, металлы, сырье и прочие комплектующие, вынуждены покупать их по более высоким ценам. Я уже говорил: во время пандемии не работали, а печатные станки крутились: доллар и евро напечатали – девать некуда. Пошла инфляция. Она завезена извне, никто это не отрицает. Но, знаете, самоуспокаиваться и говорить о том, что это потому что там где-то, в Америке, России, Китае что-то подорожало, поэтому и у нас – не надо ссылок только на этот фактор.
Глава государства подчеркнул, что не стоит концентрироваться на том, что инфляция у нас импортирована, и поставил четкую задачу: на 2022 год однозначная цифра инфляции – 6 %.
Лукашенко: наша экономика подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне – подробности здесь.