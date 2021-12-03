Президент об инфляции: говорить, что где-то в Америке, России или Китае что-то подорожало, поэтому и у нас, не надо

Новости Беларуси. Белорусская экономика даже в условиях беспрецедентного по масштабу и глубине давления сохраняет рост. 3 декабря во Дворце Независимости состоялось традиционное для конца года совещание. В повестке важнейшие вопросы социально-экономического развития страны и тактический подход на 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году сложился рекордный положительный внешнеторговый баланс – более чем 2,7 миллиарда долларов. Экспорт товаров и услуг увеличился примерно на треть, в страну дополнительно поступило 8,5 миллиарда долларов. А по итогам 10 месяцев ВВП увеличился на 2,5 %. Более 60 % белорусской промышленной продукции поставляется на экспорт.

Екатерина Забенько, СТВ:

По данным ООН, в глобальном рейтинге стран по индексу конкурентоспособности промышленности Беларусь занимает 46 место среди 152 стран. Это результаты белорусского пути в условиях мирового локдауна. Но о наших результатах никто не трубит. Мы же не Америка – констатировал Президент. Глава государства остановился и на проблемах.