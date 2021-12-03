Лукашенко о совещании по вопросам экономики: «Больше всего оно носит тактический характер»

Новости Беларуси. Белорусская экономика даже в условиях беспрецедентного по масштабу и глубине давления сохраняет рост. 3 декабря во Дворце Независимости состоялось традиционное для конца года совещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост внутреннего валового продукта, рост промышленного производства, на 32 % вырос экспорт, что позволило привлечь в страну до 8,5 миллиарда долларов. При этом внешнеторговый баланс рекордно положительный. Все это в условиях гибридной войны. Может, поэтому – несмотря на то, что в зале в основном гражданские лица – Президент, характеризуя встречу, прибегнет к военной терминологии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Естественно, больше всего оно носит тактический характер, поскольку основные проблемы, которые мы будем рассматривать, касаются будущего года.

Как известно, стратегия наша определена на последнем Всебелорусском народном собрании. Там и обозначены перспективы и конкретные показатели достижения этих перспектив.

Спектр очень широкий вопросов, которые мы должны сегодня рассмотреть, – от достигнутых в настоящий момент результатов, оценки итогов текущего года до мер финансово-экономической политики, которую правительство и Национальный банк предложат нам на следующий год.

Читайте также:

Президент об инфляции: говорить, что где-то в Америке, России или Китае что-то подорожало, поэтому и у нас, не надо

Лукашенко: наша экономика подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне

Головченко об ответных санкциях от Беларуси: «Это уже будут не так называемые асимметричные меры и не формальные»