Реально новой продукции нет. Государство ждёт от учёных больше фундаментальных идей

Во вторник, 9 апреля, Президент провел большое совещание по промышленности. Эту встречу хоть и планировали, но постоянно откладывали. Как станет известно, определялись с количеством участников. Было важно, чтобы Президента лично услышал каждый, кто так или иначе формирует промышленную повестку. А в нашей стране, как известно, таких людей немало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент прошелся по «белым воротничкам» в промышленности.

Эмоции в сторону. Белорусский посол в России озвучивает цифры и перспективы. Самые обеспеченные госкорпорации готовы брать нашу технику, а субъекты федерации создавать совместные предприятия. Ближе Беларуси нет никого. И у нас есть компетенции, в том числе мирового уровня. Лукашенко: Африка просыпается, а как мы там работаем? А никак! Подробности.

Дальняя дуга тоже благодаря Президенту стала ближе. Всплеск Китая некогда предрек еще наш глава государства. Теперь потенциал – в Африке: там сырье и рынки будущего. Политический трек проложен, надо наполнить его промышленной составляющей. На рынки третьих стран можно и с Россией выходит. Главное, чтобы Президенту краснеть не пришлось.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Загрузка высокотехнологичного оборудования, введенного в 2023 году Оршанским инструментальным заводом, по производству импортозамещающего современного металлорежущего инструмента (сверла, фрезы) составляет только 50 %. Опять торможение. Неужели непонятно: будем тормозить и плестись в хвосте, как я говорил, нас затопчут. Вам дали все необходимые инструменты по финансированию проектов, предоставили полномочия для принятия оперативных решений. Что еще нужно? Проекты по достижению технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности. Уже четвертый месяц Года качества. И знак учрежден. Чему присваивать, МТЗ-52? Так даже запросы внутреннего рынка на энергонасыщенную технику. Лукашенко попросил дать оценку отечественной сельхозтехнике: она вас устраивает?

Уже наступило время беспилотных тракторов и бытовой техники с управлением по Wi-Fi. Индустриализация нуждается в наукоемких технологиях. Справедливости ради, промышленность ждет изысканий от фундаментальной науки.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Вопрос понятен, ответ на него простой. Не хватает инноваций и научного вклада. То есть статистически вроде неплохо. У нас удельный вес отгружаемой инновационной продукции – 46,5 %, при задании – 33,5 %. То есть выполняем и перевыполняем. Но Президент прав, за этими цифрами реально новой для мира продукции нет.