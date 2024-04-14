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«Персонал у вас откровенно раздут». Президент о засилье «белых воротничков» в промышленности

14 апреля 2024 18:11
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Во вторник, 9 апреля, Президент провел большое совещание по промышленности. Эту встречу хоть и планировали, но постоянно откладывали. Как станет известно, определялись с количеством участников. Было важно, чтобы Президента лично услышал каждый, кто так или иначе формирует промышленную повестку. А в нашей стране, как известно, таких людей немало.

Для Беларуси промышленность – локомотив экономики. Даже сельское хозяйство уходит на второй план. Ведь без тех же тракторов в поле сегодня не выйдешь. Кстати, про тракторы. Им на совещании досталось, как и холодильникам, и другой технике, которая не продается, а хотелось бы иначе.

Государство ждет от ученых больше фундаментальных идей.

Да, промышленность показывает результаты. За это спасибо. Но и проблем хватает. Теряем позиции в России, с Африкой пробуксовка. Хотя, казалось, обо всем договорились: бери да поставляй. Более того, на внутреннем рынке теряем позиции. Да, конкуренция – понятие жесткое. Но легче не будет, предупреждает Президент и ставит более чем ясную задачу: мы должны повысить качество продукции, выйти на японский уровень с пометкой «сделано в Беларуси». Сложно, некоторым даже покажется, что миссия невыполнима. Но, как раньше, уже не будет. Эту мысль нужно принять и с ней сжиться. А как будет, это уже зависит от каждого из нас.

О задачах промышленного масштаба продолжит в программе «Неделя» на СТВ политобозреватель Евгений Пустовой.

«Персонал у вас откровенно раздут». Президент о засилье «белых воротничков» в промышленности-1

Это небольшое предприятие, которое вместило в себя всю современную историю развития белорусского машиностроения. Что называется, на рынок выехало в начале 90-х. Даже в названии читается отсылка к белорусской культуре. «МАЗ-Купава». И это движение было с разными скоростями, приходилось объезжать барьеры. В канун пандемии достигли золотого сечения: треть продукции – на внутреннем рынке, треть – на российском, треть поставок – на европейском.

«Персонал у вас откровенно раздут». Президент о засилье «белых воротничков» в промышленности-4

Виталий Якубов, генеральный директор ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов МАЗ-Купава»:
Как всегда говорил Президент, вот так мы и должны были работать. Мы очень радовались этому, потому что мы всегда были более белорусоориентированные, а на рынке, особенно дальних стран, было сложнее. Но мы сделали это, и грянули санкции. И постепенно мы начали понимать, что жить надо и стали двигаться дальше. На сегодня мы достигли паритета в выпуске продукции: 50% на 50%.

«Персонал у вас откровенно раздут». Президент о засилье «белых воротничков» в промышленности-7

Завод по производству прицепов точно не является «прицепом» для управляющей компании холдинга. Работают со всеми в одинаковых условиях. Но есть разные показатели. Этот завод движется вперед благодаря запалу руководства. Потухшие глаза и опустившиеся руки – это точно не приемлет наша модель государственного управления. Тем более сама отрасль в неплохом состоянии, но есть и аутсайдеры.

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«Персонал у вас откровенно раздут». Президент о засилье «белых воротничков» в промышленности-10

Этот зал самый вместительный во Дворце Независимости. Локация для больших разговоров. Президент, что называется, пытается решить проблемы и задать тренды во всех отраслях. Это фундаментальное совещание по промышленности. Его проведение анонсировал глава государства, посещая завод «БЕЛДЖИ». Белорусский седан или кроссовер еще пару лет назад был президентской мечтой. Теперь реальность. Теперь Президент ставит новые задачи. Кому-то кажется космосом, но высота будет взята. Глава государства потребовал.

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«Персонал у вас откровенно раздут». Президент о засилье «белых воротничков» в промышленности-13

Про европейский рынок окончательно забывать не стоит. Но работать надо в нынешних условиях. 90 % экспорта уходит в Россию. Первое – это союзное отношение к запросам братской России. Уже стало традицией союзных отношений практически ежедневное паломничество губернаторов в наш Дворец Независимости. В верхах есть политическая воля на тесную промышленную кооперацию. Это еще раз подтвердила и недавняя встреча президентов.

«Персонал у вас откровенно раздут». Президент о засилье «белых воротничков» в промышленности-16

Промышленные связи должны стать такими же крепкими, как и объятия лидеров. Второй момент – Россия, против которой воюют полсотни стран западной коалиции и блокируют счета, нацелена на внутренне развитие. Есть ниша нашему машиностроению, где развернуться.

«Персонал у вас откровенно раздут». Президент о засилье «белых воротничков» в промышленности-19

Александр Казакевич, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам BKM Holding:
Вся продукция, которую мы производим, фактически отгружается с колес. Фактически день в день после прохождения всех положенных регламентом испытаний и проверок продукция отгружается потребителю.

И пока одни строят планы. Другие пытаются уйти от конкуренции. Не получится. Что называется, пора взрослеть. Надо переходить на новый промышленный уклад. Да, у нас нет своего сырья и комплектующие вынуждены искать на других рынках, но ведь президент ни одной страны так не продвигает товары, как это делает Александр Лукашенко. Может быть, пора управлениям ВЭД больших заводов делиться зарплатой с главой государства.

«Персонал у вас откровенно раздут». Президент о засилье «белых воротничков» в промышленности-22

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В открытом акционерном обществе МАЗ некомплект работников составляет 13 %, а в Минском моторном заводе наблюдается текучка рабочих специальностей. При этом почти уверен, что административно-управленческий персонал у вас откровенно раздут. К примеру, на МТЗ только маркетинговая служба 100 человек. А полугодовой запас на складах девать некуда.

«Персонал у вас откровенно раздут». Президент о засилье «белых воротничков» в промышленности-25

По законам аналитической журналистики мы пытались взять комментарии у представителей заводов, о которых Президент вспоминал чаще всего. Не удалось, разъехались по командировкам. Наверное, перенимать успешный опыт Поднебесной или Турции. А наши избалованные государственным внимание промышленники лишь кивают на конкуренцию.

«Персонал у вас откровенно раздут». Президент о засилье «белых воротничков» в промышленности-28

Виталий Гмырак, первый заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ОАО «АМКОДОР»:
«АМКОДОР» сегодня сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны китайских производителей. Мы эту конкуренцию испытываем с 2007 года. Многие наши заводы белорусские только сейчас столкнулись с ней.

Александр Лукашенко:
Так, при реализации в Россию по схеме «производитель – генеральный импортер – дистрибьютор – дилер – конечный потребитель» стоимость фронтальных погрузчиков «АМКОДОР» увеличивается в цене более чем на 50 %, грузовой и пассажирской техники МАЗ – на 20%. Ну и как тут конкурировать?

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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