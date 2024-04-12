На ВДНХ прошла презентация Могилёвской области

Достижения промышленности, а также историко-культурное наследие. В белорусском павильоне на ВДНХ масштабная презентация потенциала Могилевской области. Это уже четвертый регион нашей страны, который демонстрирует свои возможности на крупнейшей выставочной площадке России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тесные торгово-экономические отношения области с 27 регионами России развиты давно. Именно на них приходится около 80 % экспорта. Стороны подписали ряд новых соглашений о сотрудничестве, в том числе в научно-технической, культурной и приграничной сферах.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

У Могилевской области в отношениях с Российской Федерации очень хорошие перспективы. Я за них абсолютно спокоен, они достигли товарооборота почти 3 миллиарда долларов. Знаковый, большой проект по техническому углероду с омской компанией. Вот такими примерами мы и планируем прирастать дальше.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Безусловно, санкции – это фактор, который невозможно не учитывать. Это фактор для мобилизации системы наших связей, для учета, анализа и мониторинга наших возможностей.