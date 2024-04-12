Лицензирование на вывоз зерна ввели в Беларуси

В перечне товаров, в отношении которых теперь действуют новые правила: пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо, тритикале, прочие злаки, а также дробленое зерно без обработки и обработанное.

Чтобы вывезти эту продукцию из страны, необходимо получить разовую лицензию. Ее будут выдавать в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли после согласования с облисполкомами, Минским горисполкомом. Постановление Совета министров будет действовать в течение полугода. При этом оно не распространяется на товары, вывозимые из Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи, а также в качестве припасов.