Лукашенко: Африка просыпается, а как мы там работаем? А никак!

Принять меры по обеспечению максимальной технологической независимости и создать условия для устойчивой работы экономики. Такое требование сегодня, 9 апреля, озвучил Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На обстоятельный и откровенный разговор был приглашен широкий круг специалистов – от высших должностных лиц до руководителей предприятий и организаций. Всего порядка 270 человек.

Граница внешнего рынка для экспорта ориентированной открытой белорусской экономики заметно сузилась. Так называемый «премиальный европейский рынок» закрыл двери. Они ссылаются на поддержку демократии, но мы-то понимаем: причина в диктатуре недобросовестной конкуренции. Грамотная реакция Президента на всеобщую пандемийную истерику сохранила здоровье нашей промышленности. От нее и закрылись. А теперь перед Лукашенко открытое объятие стран глобального Юга. Используйте потенциал. Получайте экономические дивиденды от грамотной политики. «Привыкайте к конкуренции!» Лукашенко озвучил стратегические задачи для развития промышленности.

Сейчас битва за Африку. Это огромный потенциальный рынок сбыта. Это настолько важно, что политические потери в Африке отражаются на театре европейской политики. Западный истеблишмент это понимает, а наши управленцы? Пока надо брать не объемами, а выстраивать мосты доверия, чтобы политические договоренности не покрылись пылью забвения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И все жалуемся. Конкуренция. Так она будет нарастать! В Африке нет конкуренции. Езжайте туда. Даже в самых сложных странах. Ты же это знаешь. Где нет ни денег, ничего, с ними можно работать. И деньги они как-то находят, потому что народ надо кормить, Африка просыпается. А как мы там работаем? А никак!