Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе традиционной пятничной рабочей поездки Президента – посещение группы компаний «Серволюкс». Это крупнейший производитель агропромышленного комплекса Беларуси, где на поток поставили самые современные технологии выращивания животных. Говорили здесь и о посевной. Президент поручил активнее включаться в кампанию. Погода в 2020 году позволяет приступить к работам практически во всех районах.

Репортаж Виктории Ходосок.

Эта современная товарно-молочная ферма находится буквально в 50 километрах от Минска – Смолевичский район, деревня Мгле. Сердце фермы – вот эта карусель на 80 мест. За час на «молочном аттракционе» катаются порядка 400 коров. То еще удовольствие: «кружиться» приходят по два, а то и три раза в день.

Молоко – 99, 8 % – экстра-класса. В день здесь получают более 80 тонн. Результатом довольны все, особенно директор – голландец Мариус. Как опытный специалист очевидное знает: не сэкономишь – не расстроишься. В хозяйстве за коровьим «меню» глаз да глаз, чистое ПП. Здесь же сами выращивают для стада корма, за исключением одного – белковые компоненты покупают. А хотят все свое. Вопрос лишь времени.

Мариус Ян Зодсма, директор филиала «Смолевичи Дейриз» ОАО «Смолевичи Бройлер»:

Ежегодно мы инвестируем порядка 2 миллионов евро в новое оборудование и технологии. Это возможно благодаря тому, что мы зарабатываем здесь деньги. Мы будем внедрять и дальше новые подходы в работу. В первую очередь, хотим минимизировать количество химикатов, используемых на полях. Также боремся с сорняками, хотим их механически удалять. Уже закуплен специальный культиватор.

Пятница в графике главы государства уже по традиции выездная. Казалось бы, на этой ферме дела идут хорошо, зачем с визитом здесь Президент? Все просто: структура частная, но здесь работают наши люди, молоко продают на наш рынок. А еще это возможность в целом узнать детально про состояние центрального региона и отдельно пройтись по Смолевичскому району.

Минская область закрывает топ-3 в стране по темпам роста производства продукции сельского хозяйства. Хорошие показатели по выращиванию скота и птицы, увеличению производства молока. И, конечно, разговор зашел о полевых работах. Их Президент поручил проводить быстро и площади использовать с умом. В пример привели Витебск, где с некоторыми культурами сложно работать, и о структуре площадей говорят при любом удобном случае.

Зашел разговор о гречке. Скоро время ее посева: конец мая – начало июня. Александр Лукашенко говорит о наращивании производства. В прежние годы мы свою потребность закрывали наполовину, остальное – российский импорт. Но здесь возникли трудности. «Почв хватает». Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы И раз уж Президент на молочной ферме, то и беседа о молоке. Надо наращивать его выпуски, расширять рынки сбыта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо определиться по рынкам. Плохо, если мы будем объемы сдерживать. Это плохо. Это все-таки наша жизнь, наша зарплата, наши деньги. И вместе с лесным хозяйством сельское хозяйство – это приоритетно, это наше, от нас зависит. Поэтому, для того чтобы увеличивать объемы, надо искать рынки. К разговору подключился Александр Турчин. У него в области 202 проблемные фермы. Средние удои – 200 килограммов. Это про 7 000 коров. Животным нужны хорошие помещения – 70 комплексов. За помощью обратился к Президенту.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Вот по Минской области мы понимаем, что надо за пятилетку построить 70 комплексов. Это порядка 105 миллионов рублей за пять лет. Александр Лукашенко:

30 миллионов? Александр Турчин:

30 миллионов, да. Если помочь им просубсидировать вот эти… Александр Лукашенко:

Источники? Александр Турчин:

Источники, Александр Григорьевич, на субсидирование мы бы, конечно, просили из средств бюджета.

Александр Лукашенко:

Нет, вы можете просить что угодно. А там есть эти средства? Ты же вчера работал в этом бюджете. Мы сможем их профинансировать? Это только для одной области 30 миллионов рублей. Александр Турчин:

Александр Григорьевич, ну это же, понимаете, не одномоментно. Александр Лукашенко:

Ну в течение года. Александр Турчин:

Мы же не то что сразу. В течение можно двух лет. То есть в первый раз, когда ты достроил, половину получил. Вторую, когда ты заполнил это помещение и вышел на продуктивность. Можно разбить двумя траншами. Это необязательно в течение одного года.

Пробовать будут, но так, чтобы результат был наверняка и чтобы дела в гору пошли как вот на этой ферме. «Холодный» метод выращивания телят. Почему своё «жильё» у них появляется на третий день после рождения Хорошие показатели работы – это и достойная зарплата. В среднем здесь получают чуть больше 1000 рублей. О людях здесь думают, для бизнесменов это прямо закон. Но не только в деньгах дело.

Александр Лукашенко: Если кто-то хочет в Беларуси работать, он прежде всего думать должен о людях Еще одна точка рабочего визита Александра Лукашенко – мясоперерабатывающий комплекс (одно из звеньев большого агрохолдинга хозяина Евгения Баскина). Новый цех – цех производства полуфабрикатов из мяса птицы – ввели в строй в 2019 году с расчетом мощности 1300 тонн в год. Сейчас – ниже. И дело не в проблемах, это плановый поэтапный подъем.

– Их тоже надо разогревать?

– Нет, их надо обжаривать. Хозяйка обжаривает либо на сковороде, либо в микроволновке.

– Там килограмм?

– Каждый пакет 400 грамм.