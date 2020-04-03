Александр Лукашенко: Если кто-то хочет в Беларуси работать, он прежде всего думать должен о людях

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе рабочей поездки Президента – посещение группы компаний «Серволюкс». Это крупнейший производитель агропромышленного комплекса Беларуси. Работает по нескольким направлениям: производство комбикормов, мяса, полуфабрикатов, молочных продуктов. Имеет собственные товаропроводящие сети, занимается проектированием.

Президент посетил молочно-товарную ферму, где ему показали современные технологии выращивания и содержания крупного рогатого скота. Александр Лукашенко также ознакомился с производством полуфабрикатов из птицы. В центре внимания – сельское хозяйство. В разгаре – посевная. Президент поручил активнее включаться в кампанию. Погода в этом году позволяет, и приступать к работам можно практически во всех районах.

Александр Лукашенко также поставил задачу нарастить в стране производство гречневой крупы. В прежние годы Беларусь закрывала собственную потребность примерно наполовину. Остальное импортировалось из России. Однако в последнее время появились определенные трудности с поставками. «Почв хватает». Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы Александр Лукашенко заметил, что критериями оценки работы районных руководителей должны быть не количественные показатели, а эффективность производств. Экономика должна работать. Прозвучал и наказ бизнесу: думать не только про выгоду, но и о людях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если кто-то хочет в Беларуси работать, по крайней мере при нынешней власти, при нынешнем Президенте, он прежде всего думать должен о людях. Вот если ты приходишь и говоришь: «Слушай, вот там семь деревень, три неперспективных, в одной буду я жить, сделаю усадьбу для себя, как раньше помещики эти жили, а семь – я буду за ними смотреть, в порядок приводить. Люди – это мои люди». Слушай, мы с тобой всегда договоримся и за ценой не постоим. Главное – это человек. И те бизнесмены, которые сегодня… Вот, дай мне землю, дай мне то, это, а люди – неважно, это дураки полные. Это приехали, сорвать чего-то и улизнуть отсюда. Потому что если ты не будешь смотреть сегодня на людей, то жизнь твоя здесь недолгая. Главное – это люди. Если люди будут работать, довольны своей работой – и молоко, и мясо будет. А технологии – найдешь двух голландцев, которые тебе привезут хорошую технологию.

Александр Лукашенко также пообщался с журналистами. Главная тема разговора – ситуация, вызванная коронавирусом. Репортеры озвучили ряд тезисов, которые обсуждают в сети. Информпространство заполнено противоречивыми данными. В итоге, многие белорусы нервничают, опасаясь за себя и здоровье близких. Некоторые не водят детей в школы, оставляя на домашнем обучении. А сейчас родители предлагают продлить весенние каникулы, руководствуясь логикой, что таким образом можно минимизировать передачу любых ОРВИ. Стоит ли продлевать школьные каникулы ещё на неделю? Мнение Президента Беларуси