Александр Лукашенко: Если кто-то хочет в Беларуси работать, он прежде всего думать должен о людях
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе рабочей поездки Президента – посещение группы компаний «Серволюкс». Это крупнейший производитель агропромышленного комплекса Беларуси.
Работает по нескольким направлениям: производство комбикормов, мяса, полуфабрикатов, молочных продуктов. Имеет собственные товаропроводящие сети, занимается проектированием.
Президент посетил молочно-товарную ферму, где ему показали современные технологии выращивания и содержания крупного рогатого скота. Александр Лукашенко также ознакомился с производством полуфабрикатов из птицы.
В центре внимания – сельское хозяйство. В разгаре – посевная. Президент поручил активнее включаться в кампанию. Погода в этом году позволяет, и приступать к работам можно практически во всех районах.
Александр Лукашенко также поставил задачу нарастить в стране производство гречневой крупы. В прежние годы Беларусь закрывала собственную потребность примерно наполовину. Остальное импортировалось из России. Однако в последнее время появились определенные трудности с поставками.
«Почв хватает». Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы
Александр Лукашенко заметил, что критериями оценки работы районных руководителей должны быть не количественные показатели, а эффективность производств. Экономика должна работать. Прозвучал и наказ бизнесу: думать не только про выгоду, но и о людях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если кто-то хочет в Беларуси работать, по крайней мере при нынешней власти, при нынешнем Президенте, он прежде всего думать должен о людях. Вот если ты приходишь и говоришь: «Слушай, вот там семь деревень, три неперспективных, в одной буду я жить, сделаю усадьбу для себя, как раньше помещики эти жили, а семь – я буду за ними смотреть, в порядок приводить. Люди – это мои люди». Слушай, мы с тобой всегда договоримся и за ценой не постоим.
Главное – это человек. И те бизнесмены, которые сегодня… Вот, дай мне землю, дай мне то, это, а люди – неважно, это дураки полные. Это приехали, сорвать чего-то и улизнуть отсюда. Потому что если ты не будешь смотреть сегодня на людей, то жизнь твоя здесь недолгая. Главное – это люди. Если люди будут работать, довольны своей работой – и молоко, и мясо будет. А технологии – найдешь двух голландцев, которые тебе привезут хорошую технологию.
Александр Лукашенко также пообщался с журналистами. Главная тема разговора – ситуация, вызванная коронавирусом. Репортеры озвучили ряд тезисов, которые обсуждают в сети.
Информпространство заполнено противоречивыми данными. В итоге, многие белорусы нервничают, опасаясь за себя и здоровье близких. Некоторые не водят детей в школы, оставляя на домашнем обучении. А сейчас родители предлагают продлить весенние каникулы, руководствуясь логикой, что таким образом можно минимизировать передачу любых ОРВИ.
Стоит ли продлевать школьные каникулы ещё на неделю? Мнение Президента Беларуси
Мнение родителей глава государства понимает, все-таки сам отец, но не разделяет. Однако Александр Лукашенко пообещал, что в ближайшие дни примет решение по этому вопросу.
Кроме того, глава государства рассказал, почему в Беларуси не отменяют спортивные мероприятия, в чем нуждаются белорусские медики, а также какие предприятия поддержат в сложившейся кризисной ситуации.