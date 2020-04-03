Навыки постоянно прокачивают, а зарплата в районе 1300 рублей. Какие условия на успешном предприятии в Минской области

Новости Беларуси. В ЗАО «Юнимит» многое про технологии и биобезопасность. Рапсовое масло после отработки продают на производство биотоплива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В ЗАО «Юнимит» многое про технологии и биобезопасность. Рапсовое масло после отработки продают на производство биотоплива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Применяют здесь и экструдер. Машина делает продукт с начинкой, в то время как у конкурентов это ручной труд.
Дмитрий Кожемяко, директор ЗАО «Юнимит»:
В разработке нашей IT-службы – проект, когда ставится рука электронная, которая укладывает вместо человека в ящики уже готовую продукцию. Это непростой процесс, это автоматизация производства, синхронизация его с конвейером. Один робот позволяет до 100 лотков в минуту укладывать, поэтому, наверное, где-то 2-3 робота будет стоять.
Высокие требования – высокая зарплата. Здесь она в районе 1300 рублей. Производственный актив постоянно наращивают, а навыки работников постоянно прокачивают. Получается, что работают здесь способные.
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