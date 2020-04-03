Прямой эфир

Навыки постоянно прокачивают, а зарплата в районе 1300 рублей. Какие условия на успешном предприятии в Минской области

03 апреля 2020 21:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В ЗАО «Юнимит» многое про технологии и биобезопасность. Рапсовое масло после отработки продают на производство биотоплива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Навыки постоянно прокачивают, а зарплата в районе 1300 рублей. Какие условия на успешном предприятии в Минской области-1

Применяют здесь и экструдер. Машина делает продукт с начинкой, в то время как у конкурентов это ручной труд.

Навыки постоянно прокачивают, а зарплата в районе 1300 рублей. Какие условия на успешном предприятии в Минской области-4

Дмитрий Кожемяко, директор ЗАО «Юнимит»:
В разработке нашей IT-службы – проект, когда ставится рука электронная, которая укладывает вместо человека в ящики уже готовую продукцию. Это непростой процесс, это автоматизация производства, синхронизация его с конвейером. Один робот позволяет до 100 лотков в минуту укладывать, поэтому, наверное, где-то 2-3 робота будет стоять.

Навыки постоянно прокачивают, а зарплата в районе 1300 рублей. Какие условия на успешном предприятии в Минской области-7

Высокие требования – высокая зарплата. Здесь она в районе 1300 рублей. Производственный актив постоянно наращивают, а навыки работников постоянно прокачивают. Получается, что работают здесь способные.

Навыки постоянно прокачивают, а зарплата в районе 1300 рублей. Какие условия на успешном предприятии в Минской области-10

Читайте также:

Специальный комбинезон «каспер» и маски. Как должны одеваться работники на производстве полуфабрикатов

«Мясной козырь». Какой полуфабрикат «Серволюкс» хочет предложить ведущим ресторанам быстрого питания

«Холодный» метод выращивания телят. Почему своё «жильё» у них появляется на третий день после рождения

# Предприятия Беларуси # Экономика # Дмитрий Кожемяко # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Холодный» метод выращивания телят. Почему своё «жильё» у них появляется на третий день после рождения
03 апреля 2020 20:46

«Холодный» метод выращивания телят. Почему своё «жильё» у них появляется на третий день после рождения

Президент Беларуси: мы поддержим только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес
03 апреля 2020 20:07

Президент Беларуси: мы поддержим только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес

Белорусские банки продолжают повышать проценты по рублевым вкладам
03 апреля 2020 16:04

Белорусские банки продолжают повышать проценты по рублевым вкладам