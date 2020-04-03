«Я стал Президентом и из деревни с собой забрал петуха». Что подарили Александру Лукашенко на «Серволюксе»

Новости Беларуси. Уехал с «Серволюкса» Президент с подарком, большим и даже необычным. В подворье Александра Лукашенко теперь будет пополнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты хорошая какая, красавица.

– Из них получаются бройлерные цыплята. Вот инкубатор небольшой. Если есть желание разводить цыплят – вот, пожалуйста, инкубатор. 21 день, и будет цыпленок.

– Кладешь яйцо сюда?

– Да. 21, и будет цыпленок.

– Даришь?

– Конечно, Александр Григорьевич.

– Спасибо! Это у меня будет писк моды. Начинаю разводить цыплят.