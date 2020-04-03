Прямой эфир

«Я стал Президентом и из деревни с собой забрал петуха». Что подарили Александру Лукашенко на «Серволюксе»

03 апреля 2020 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уехал с «Серволюкса» Президент с подарком, большим и даже необычным. В подворье Александра Лукашенко теперь будет пополнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Я стал Президентом и из деревни с собой забрал петуха». Что подарили Александру Лукашенко на «Серволюксе»-1

«Я стал Президентом и из деревни с собой забрал петуха». Что подарили Александру Лукашенко на «Серволюксе»-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Ты хорошая какая, красавица.  

«Я стал Президентом и из деревни с собой забрал петуха». Что подарили Александру Лукашенко на «Серволюксе»-6

– Из них получаются бройлерные цыплята. Вот инкубатор небольшой. Если есть желание разводить цыплят – вот, пожалуйста, инкубатор. 21 день, и будет цыпленок.
– Кладешь яйцо сюда?  
– Да. 21, и будет цыпленок.  

«Я стал Президентом и из деревни с собой забрал петуха». Что подарили Александру Лукашенко на «Серволюксе»-9

– Даришь?  
– Конечно, Александр Григорьевич.  
– Спасибо! Это у меня будет писк моды. Начинаю разводить цыплят.  

«Я стал Президентом и из деревни с собой забрал петуха». Что подарили Александру Лукашенко на «Серволюксе»-12

Александр Лукашенко:  
Смотри, какие красавицы. И петух.  

У меня с петухом своим целая история была. Я стал Президентом и из деревни, где когда-то жил, дети оставались, я с собой забрал петуха. Такой здоровый красный. Но он был бандит. Все, это самый лучший подарок.   

«Я стал Президентом и из деревни с собой забрал петуха». Что подарили Александру Лукашенко на «Серволюксе»-15

«Я стал Президентом и из деревни с собой забрал петуха». Что подарили Александру Лукашенко на «Серволюксе»-17

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 3 апреля. Полный комментарий Минздрава
03 апреля 2020 17:08

Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 3 апреля. Полный комментарий Минздрава

Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи
03 апреля 2020 16:33

Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи

«Мужчина в руках нёс половину женщины». Первая воздушная тревога в Могилёве глазами ребёнка
03 апреля 2020 16:30

«Мужчина в руках нёс половину женщины». Первая воздушная тревога в Могилёве глазами ребёнка