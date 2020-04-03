Специальный комбинезон «каспер» и маски. Как должны одеваться работники на производстве полуфабрикатов

Контроль в цеху производства полуфабрикатов из мяса птицы серьезный. Всех «чужеземцев» пропускают через специальный планшет с напоминанием: лишнего здесь ничего не делайте, будьте добры, – и принаряжают в тотал орандж. «Своих» же тоже делят по цветам.

Олеся Сидоренко, заместитель генерального директора по маркетингу группы компаний «Серволюкс»:

Это нормальные стандартные правила, которым следуем мы. Надеваем специальный комбинезон, который мы называем «каспер», для того, чтобы полностью изолировать всю нашу одежду, чтобы не принести сюда то, чего здесь быть не должно. И, конечно, все волосы в головной убор. Вы видите, что мы одеты как в одноразовые шапочки, так и капюшоны. Маска – это тоже, невзирая на всю текущую обстановку, у нас мастхэв. Перчатки тоже обязательный атрибут. Это образ жизни, это культура производственная.