«Почв хватает». Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо возделывать гречку. Какая бы ни была у нас тут урожайность, почв хватает. Надо подобрать почвы соответствующие, где можно возделывать гречку. Надо изучить хорошо эту культуру, чтобы не пальцем в небо тыкать и возделывать, высевать на почвах, которые непригодны. Технологически все соблюсти и получим те же объемы.