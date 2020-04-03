«Почв хватает». Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы

Новости Беларуси. 3 апреля Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Смолевичский район Минской области, где посещает организации группы компаний «Серволюкс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 3 апреля Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Смолевичский район Минской области, где посещает организации группы компаний «Серволюкс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко поставил задачу нарастить в стране производство гречневой крупы. В прежние годы Беларусь закрывала собственную потребность примерно наполовину. Остальное импортировалось из России. Однако в последнее время появились определенные трудности с поставками.
Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. Президент с рабочей поездкой в Смолевичском районе
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо возделывать гречку. Какая бы ни была у нас тут урожайность, почв хватает. Надо подобрать почвы соответствующие, где можно возделывать гречку. Надо изучить хорошо эту культуру, чтобы не пальцем в небо тыкать и возделывать, высевать на почвах, которые непригодны. Технологически все соблюсти и получим те же объемы.