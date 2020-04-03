«Мясной козырь». Какой полуфабрикат «Серволюкс» хочет предложить ведущим ресторанам быстрого питания

В проект ЗАО «Юнимит» было вложено 24 миллиона долларов. Производят полуфабрикаты и готовую продукцию. Все из своего сырья. Большая часть – это история про экспорт: Россия, Казахстан, Кыргызстан, прощупывают почву в Китае, Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Всем же интересно, а что с положением в нынче непростые времена? Сокращение рабочих мест? Снижение зарплат? Уменьшение нагрузки? Да нет, где-то объемы даже увеличились.