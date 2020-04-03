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«Мясной козырь». Какой полуфабрикат «Серволюкс» хочет предложить ведущим ресторанам быстрого питания

03 апреля 2020 21:43
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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе традиционной пятничной рабочей поездки Президента – посещение группы компаний «Серволюкс».

«Мясной козырь». Какой полуфабрикат «Серволюкс» хочет предложить ведущим ресторанам быстрого питания-1

В проект ЗАО «Юнимит» было вложено 24 миллиона долларов. Производят полуфабрикаты и готовую продукцию. Все из своего сырья. Большая часть – это история про экспорт: Россия, Казахстан, Кыргызстан, прощупывают почву в Китае, Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Всем же интересно, а что с положением в нынче непростые времена? Сокращение рабочих мест? Снижение зарплат? Уменьшение нагрузки? Да нет, где-то объемы даже увеличились.

«Мясной козырь». Какой полуфабрикат «Серволюкс» хочет предложить ведущим ресторанам быстрого питания-4

Именно наггетсы сам производитель называет своим «мясным козырем». И играть ими же хотят с ведущими ресторанами быстрого питания. Куриная закуска на линейке выходит с пылу с жару уже запеченной.

«Мясной козырь». Какой полуфабрикат «Серволюкс» хочет предложить ведущим ресторанам быстрого питания-7

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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