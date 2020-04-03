«Холодный» метод выращивания телят. Почему своё «жильё» у них появляется на третий день после рождения

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, корреспондент:

К условиям в коровниках нет вопросов, личной территории у животных хоть отбавляй. Отдельные домики у телят, их выращивают на улице. Это такой специальный метод – «холодный». Свое жилье у малышей появляется буквально на третий день после рождения. Свежий воздух, сухая подстилка и крыша над головой. Что еще надо?