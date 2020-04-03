«Холодный» метод выращивания телят. Почему своё «жильё» у них появляется на третий день после рождения

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, корреспондент:
К условиям в коровниках нет вопросов, личной территории у животных хоть отбавляй. Отдельные домики у телят, их выращивают на улице. Это такой специальный метод – «холодный». Свое жилье у малышей появляется буквально на третий день после рождения. Свежий воздух, сухая подстилка и крыша над головой. Что еще надо?
Светлана Лукашенок, заместитель директора филиала «Смолевичи Дэйриз» ОАО «Смолевичи Бройлер»:
Три недели они находятся на улице, после чего они уже переходят в тенты, в групповое содержание. Почему групповое содержание было выбрано уже после трехнедельного возраста? Причина простая: телята становятся более социальными, то есть они мотивируют друг друга к кормлению. Именно поэтому у нас достаточно хорошие привесы на ферме.