«Заправить авто, приобрести страховые полисы, оплатить парковку, СТО». Приложение для водителей разработали в Беларуси

Когда речь заходит о белорусской IT-индустрии, первым делом на ум приходит Парк высоких технологий. И неудивительно, отечественная «Кремниевая долина» обеспечивает пятую часть от всего экспорта Беларуси. Мобильными приложениями от резидентов ПВТ пользуются больше миллиарда человек, а в списке заказчиков программного обеспечения пять из десяти крупнейших мировых корпораций.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

В последнее время Парком очень интересуются. И корпорации, и правительство. Это можно увидеть и по визитам в Парк, которые освещались в СМИ. Но самое главное – это можно видеть по заказам, которые размещают крупные мировые компании у резидентов Парка. По тем инвестициям, которые они делают сюда и по тем продуктам, распространяются и признаются в мире.

К этому моменту в Парке высоких технологий зарегистрированы около 900 компаний. Резиденты освобождаются от всех корпоративных налогов, при этом абсолютно неважно, в какой точке страны находится головной офис. Ежедневно больше 60 тысяч сотрудников разрабатывают, тестируют и продают программные решения. А заодно, обеспечивают львиную долю прироста ВВП.

Всеволод Янчевский:

История с пандемией: не совсем было понятно, как это скажется на Парке высоких технологий. Никаких проблем! Все наоборот. Я сам даже был удивлен, потому что рост не только сохранился в эти месяцы, он остался таким же бурным и стремительным. У нас прирост по всем показателям за первое полугодие – 40%. Резидентов с каждым годом все больше. Компании создают около 15 процентов от всех новых рабочих мест. В списке направлений – аутсорсинг бизнес-процессов, системное программное обеспечение, информационная безопасность. К примеру, в этом open space разрабатывают софт для сферы финансовых услуг. Про банкинг здесь знают все. И хотя пандемия отправила сотрудников по домам, это не мешает фирме обслуживать 22 из 24 банков в стране.

Андрей Коршаков, генеральный директор компании-резидента ПВТ:

Десятки тысяч юридических и физических лиц пользуются нашими решениями, которые установлены в разных банках РБ. Если говорить о дистанционном обслуживании юридических лиц и ИП, то мы, наверное, лидеры здесь. Все, что в автоматизации банковской деятельности происходит, это 2 вектора. Чтобы клиенты могли больше зарабатывать, либо быть более эффективными и меньше тратить. Работа идет и на экспорт. География заказчиков – от Украины до Штатов. А еще в компании уже запустили приложения для белорусских водителей и пассажиров общественного транспорта.

Андрей Коршаков:

Мы стараемся больше развивать эти сервисы. Создавать некую экосистему для водителей. Где не только можно будет заправить авто, можно будет приобрести страховые полисы, оплатить парковку, СТО, шиномонтаж. С точки зрения сервиса для оплаты общественного транспорта, мы ее тоже будем развивать, после того как масштабируем. Принято уже решение, что будем масштабироваться в Минске. Ну а это офис крупнейшего в стране хостинг-провайдера. Компания обслуживает больше 60% всех белорусских сайтов. Еще одно направление – облачные технологии. Здесь разрабатывают решения как для мелких стартапов, так и для крупных компаний. В списке – уже больше 130 тысяч организаций.

Николай Мельников, директор по развитию компании-резидента ПВТ:

Если компании не хватает ресурсов, мы их увеличиваем. Когда компания использует свои собственные сервера, ей нужно докупать их. У нас все по-другому. Они увеличивают ресурс, и по небольшой величине увеличивается их счет ежемесячный. В случае покупки сервера, это огромные вложения. Его нужно купить, привезти, настроить и обслужить. Здесь гибкость и экономия. Финансовая выгода.

Помимо аренды сервиса, все больше клиентов компании переходят к формату полного обслуживания. Ту же бухгалтерию специалисты теперь не просто переносят на свои сервера, но и администрируют, сопровождают и вносят доработки. Между тем, один из последних облачных проектов компании – популярная система видеоконференций peregovorka.by

Николай Мельников:

Это яркий пример проекта, в котором предлагается по концепции «программный продукт как сервис». Нужно зайти и ввести название комнаты. Мы посмотрели, что Zoom и Skype сильно перегружены. И мы собрали такой сервис, который предложили на бесплатной основе. По сути, это самый базовый и простой инструмент коммуникаций для удаленной работы. Но вернемся к ПВТ. В 2017 году в Беларуси появился Декрет «О развитии цифровой экономики». Подписание документа означало полную перезагрузку Парка.