Новости экономики за 15.07.2020

Новости Беларуси. Сколько профессий попали в перечень самых востребованных экономикой, как авиастроительный гигант переживает коронавирус и на акции каких предприятий можно обменять чеки «Имущество»? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. Минобразования Беларуси назвало самые востребованные экономикой специальности ПОСТАВКИ КОММЕРЧЕСКИХ САМОЛЕТОВ BOEING РУХНУЛИ НА 78 % Полностью или частично парализовав работу мировых авиакомпаний, коронавирус сокрушительным ударом отправил в нокдаун и авиастроителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американский Boeing опубликовал печальные итоги работы во втором квартале. Поставки коммерческих самолетов рухнули на 78 %.

За три последних месяца потребителям отгружено всего 20 лайнеров, а с начала года – 70. Для сравнения: в 2019 году за первое полугодие удалось продать 239 аналогичных машин. Такие проблемы не могли не сказаться на стоимости акций: с начала года капитализация компании уменьшилась на 45 %. В Беларуси запретят вывозить одним мусоровозом отсортированный по разным контейнерам мусор ОБНОВЛЕН СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, АКЦИИ КОТОРЫХ МОЖНО ОБМЕНЯТЬ НА ЧЕКИ «ИМУЩЕСТВО» Комитет государственного имущества Мингорисполкома опубликовал обновленный список предприятий, акции которых можно получить в обмен на чеки «Имущество».

Всего в реестре 32 АО, правда, в настоящий момент к обмену предлагают долю только в 25. Есть среди них не только крупные, но и известные и даже легендарные, такие как «Горизонт», «Камволь», Минский вагоноремонтный завод и «Белреставрация».