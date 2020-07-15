Минобразования Беларуси назвало самые востребованные экономикой специальности

Те, кто выберет специальность из перечня, могут рассчитывать на некоторые льготы при поступлении. К примеру, в ссузы без экзаменов будут зачислены отслужившие в армии абитуриенты, у которых есть рекомендации воинских частей и средний балл аттестата не ниже 6.

В высшие учебные заведения без экзаменов поступят отличники, победители олимпиад или конкурсов, а при наличии мест и имеющие рекомендации бывшие военнослужащие. В этом случае средний балл аттестата также должен быть не ниже 6.