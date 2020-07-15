Прямой эфир

Минобразования Беларуси назвало самые востребованные экономикой специальности

15 июля 2020 15:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Строитель, агроном, сварщик… Министерство образования своим постановлением определило перечень самых востребованных экономикой специальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке 25 профессий для учреждений среднего специального образования и 28 – для вузов.

Минобразования Беларуси назвало самые востребованные экономикой специальности-1

Те, кто выберет специальность из перечня, могут рассчитывать на некоторые льготы при поступлении. К примеру, в ссузы без экзаменов будут зачислены отслужившие в армии абитуриенты, у которых есть рекомендации воинских частей и средний балл аттестата не ниже 6.

В высшие учебные заведения без экзаменов поступят отличники, победители олимпиад или конкурсов, а при наличии мест и имеющие рекомендации бывшие военнослужащие. В этом случае средний балл аттестата также должен быть не ниже 6.

Минобразования Беларуси назвало самые востребованные экономикой специальности-4

О других новостях экономики за 15 июля читайте здесь.

# Образование в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Заправить авто, приобрести страховые полисы, оплатить парковку, СТО». Приложение для водителей разработали в Беларуси
15 июля 2020 09:31

«Заправить авто, приобрести страховые полисы, оплатить парковку, СТО». Приложение для водителей разработали в Беларуси

«Наш сад и на область крутой». Вот как изменился агрогородок Городище всего за год
14 июля 2020 18:34

«Наш сад и на область крутой». Вот как изменился агрогородок Городище всего за год

И даже по крупнейшим сетевым пиццериям мира. В какие страны экспортируют белорусский сыр?
14 июля 2020 18:16

И даже по крупнейшим сетевым пиццериям мира. В какие страны экспортируют белорусский сыр?