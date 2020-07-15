Минобразования Беларуси назвало самые востребованные экономикой специальности

Новости Беларуси. Строитель, агроном, сварщик… Министерство образования своим постановлением определило перечень самых востребованных экономикой специальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В списке 25 профессий для учреждений среднего специального образования и 28 – для вузов.
Те, кто выберет специальность из перечня, могут рассчитывать на некоторые льготы при поступлении. К примеру, в ссузы без экзаменов будут зачислены отслужившие в армии абитуриенты, у которых есть рекомендации воинских частей и средний балл аттестата не ниже 6.
В высшие учебные заведения без экзаменов поступят отличники, победители олимпиад или конкурсов, а при наличии мест и имеющие рекомендации бывшие военнослужащие. В этом случае средний балл аттестата также должен быть не ниже 6.
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