Почти на 98% – собственное производство. Как на «Гомсельмаше» делают комбайны и почему эту технику так ценит Президент?

Новости Беларуси. 25 лет на страже продовольственной безопасности страны. На неделе свой четвертьвековой юбилей отметил первый отечественный зерноуборочный комбайн, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По этому случаю все причастные к рождению в стране новой отрасли, и прежде всего глава государства, собрались на поле в Логойском районе. Не обошлось без юбиляра.

Действующий экземпляр КЗР-10 «Полесье-Ротор», именно такое название носит первенец, на минские поля доставили из Гомельской области. Оригинальное техническое решение этой машины до сих пор не имеет аналогов в мире зерноуборочной техники.

Однако с тех пор белорусские конструкторы еще не раз удивляли своими разработками. Сегодня ОАО «Гомсельмаш» входит в пятерку крупнейших производителей планеты, а линейка гомельских комбайнов насчитывает десятки моделей и модификаций на любой вкус и кошелек. Как развивалась стратегическая отрасль, на неделе узнал Александр Добриян.

Эти комбайны не просто прототипы, созданные в единственном экземпляре. Сегодня это серийная техника. Водитель-испытатель Степан Дюльгер свой знак качества с начала года поставил на десятках таких машин.

Степан Дюльгер, водитель-испытатель ОАО «Гомсельмаш»:

Удобный, неприхотливый в ремонте, комфортабельный – это все, что надо для механизаторов. При виде комбайна в поле думаешь: вот это твой комбайн, я испытывал, и гордость за это берет.

Гордятся своей техникой гомельчане не без оснований. За четверть века «Гомсельмаш» уверенно закрепился в пятерке крупнейших производителей зерноуборочных комбайнов на планете.

Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:

Был своего рода демопоказ. На одном поле, при одинаковых условиях, при одинаковой урожайности на поле работали две единицы техники: John Deere 785-й и наш комбайн 1624. Результаты показали одинаковую производительность, но на нашей технике меньше потери зерна. При том при всем, что стоимость нашей техники ровно в два раза ниже импортной.

Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:

Сегодня мы показываем машину с системой автоматического вождения. Тут уже использованы самые современные технологии, фактически интеллектуальное зрение. Стоят две видеокамеры, и она способна с точностью до 10 сантиметров, независимо от механизатора, вести по кромке поля комбайн. Комбайнеру остается следить за качеством уборки и не отвлекаться на вождение.

Еще один важный нюанс. В белорусском комбайне белорусская не только душа, но и большинство вполне осязаемых агрегатов. Импорт для стратегической отрасли – вопрос более чем чувствительный. Особенно в условиях санкционных претензий Запада.

Только за последние пять лет «Гомсельмашу» удалось сократить импортоемкость производства вдвое – сэкономили более 130 миллионов долларов. Например, одних редукторов на предприятии выпускается порядка 200 наименований.

Николай Лапко, начальник технологического бюро механосборочного корпуса № 1 ОАО «Гомсельмаш»:

Данная продукция практически на 98 % состоит из собственного производства. В основном изготовление данных агрегатов производится в этом корпусе, начиная от шайбочки и заканчивая самыми большими корпусными деталями. Габариты – до метра. Гордость цеха – современные обрабатывающие центры, которые позволяют достигать микронной точности для обеспечения качества работы редукторов.

Отрасль зерноуборочного комбайностроения сегодня дает работу тысячам белорусов по всей стране. Среди поставщиков «Гомсельмаша» порядка 800 отечественных производителей. При этом 70 % комбайнов отправляется за рубеж. География регулярных поставок давно шагнула за пределы традиционных рынков России и Казахстана. Сегодня белорусская техника помогает убирать хлеб даже в Аргентине и Зимбабве.

Павел Тиличенко, заместитель директора центра маркетинга и рекламы ОАО «Гомсельмаш»:

Наша техника подстроена под различные регионы. Мы можем сегодня предложить модельный ряд, который полностью покрывает потребности потребителей: это и машины на гусеничном ходу, кроме колесного хода, это и машины под различные адаптеры – под зерновые, под уборку кукурузы, подсолнечника, рапса и так далее. Кроме технических параметров, опять же, это цена. То есть золотая середина цены и качества машины.

За четверть века в Беларуси произвели свыше 38 тысяч самых разных зерноуборочных комбайнов. И все же КЗР-10 «Полесье-Ротор» навсегда останется первым. Ведь именно с него начиналась новая эра белорусского сельхозмашиностроения.