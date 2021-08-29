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Почти на 98% – собственное производство. Как на «Гомсельмаше» делают комбайны и почему эту технику так ценит Президент?

29 августа 2021 16:33
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Новости Беларуси. 25 лет на страже продовольственной безопасности страны. На неделе свой четвертьвековой юбилей отметил первый отечественный зерноуборочный комбайн, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По этому случаю все причастные к рождению в стране новой отрасли, и прежде всего глава государства, собрались на поле в Логойском районе. Не обошлось без юбиляра.

Почти на 98% – собственное производство. Как на «Гомсельмаше» делают комбайны и почему эту технику так ценит Президент?-1

Действующий экземпляр КЗР-10 «Полесье-Ротор», именно такое название носит первенец, на минские поля доставили из Гомельской области. Оригинальное техническое решение этой машины до сих пор не имеет аналогов в мире зерноуборочной техники.

Почти на 98% – собственное производство. Как на «Гомсельмаше» делают комбайны и почему эту технику так ценит Президент?-4

Однако с тех пор белорусские конструкторы еще не раз удивляли своими разработками. Сегодня ОАО «Гомсельмаш» входит в пятерку крупнейших производителей планеты, а линейка гомельских комбайнов насчитывает десятки моделей и модификаций на любой вкус и кошелек.

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Почти на 98% – собственное производство. Как на «Гомсельмаше» делают комбайны и почему эту технику так ценит Президент?-7

Поле, люди и машины – все, как 25 лет назад. Разница лишь в том, что тогда эти самые машины были лишь мечтой. КЗР-10 «Полесье-Ротор», созданный с нуля всего за полгода, стал правильным ответом на непростую задачу обеспечения продовольственной безопасности страны.

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Почти на 98% – собственное производство. Как на «Гомсельмаше» делают комбайны и почему эту технику так ценит Президент?-10

Эти комбайны не просто прототипы, созданные в единственном экземпляре. Сегодня это серийная техника. Водитель-испытатель Степан Дюльгер свой знак качества с начала года поставил на десятках таких машин.

Почти на 98% – собственное производство. Как на «Гомсельмаше» делают комбайны и почему эту технику так ценит Президент?-13

Степан Дюльгер, водитель-испытатель ОАО «Гомсельмаш»:
Удобный, неприхотливый в ремонте, комфортабельный – это все, что надо для механизаторов. При виде комбайна в поле думаешь: вот это твой комбайн, я испытывал, и гордость за это берет.

Почти на 98% – собственное производство. Как на «Гомсельмаше» делают комбайны и почему эту технику так ценит Президент?-16

Гордятся своей техникой гомельчане не без оснований. За четверть века «Гомсельмаш» уверенно закрепился в пятерке крупнейших производителей зерноуборочных комбайнов на планете.

Почти на 98% – собственное производство. Как на «Гомсельмаше» делают комбайны и почему эту технику так ценит Президент?-19

Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:
Был своего рода демопоказ. На одном поле, при одинаковых условиях, при одинаковой урожайности на поле работали две единицы техники: John Deere 785-й и наш комбайн 1624. Результаты показали одинаковую производительность, но на нашей технике меньше потери зерна. При том при всем, что стоимость нашей техники ровно в два раза ниже импортной.

Почти на 98% – собственное производство. Как на «Гомсельмаше» делают комбайны и почему эту технику так ценит Президент?-22

Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:
Сегодня мы показываем машину с системой автоматического вождения. Тут уже использованы самые современные технологии, фактически интеллектуальное зрение. Стоят две видеокамеры, и она способна с точностью до 10 сантиметров, независимо от механизатора, вести по кромке поля комбайн. Комбайнеру остается следить за качеством уборки и не отвлекаться на вождение.

Почти на 98% – собственное производство. Как на «Гомсельмаше» делают комбайны и почему эту технику так ценит Президент?-25

Еще один важный нюанс. В белорусском комбайне белорусская не только душа, но и большинство вполне осязаемых агрегатов. Импорт для стратегической отрасли – вопрос более чем чувствительный. Особенно в условиях санкционных претензий Запада.

Почти на 98% – собственное производство. Как на «Гомсельмаше» делают комбайны и почему эту технику так ценит Президент?-28

Только за последние пять лет «Гомсельмашу» удалось сократить импортоемкость производства вдвое – сэкономили более 130 миллионов долларов. Например, одних редукторов на предприятии выпускается порядка 200 наименований.

Почти на 98% – собственное производство. Как на «Гомсельмаше» делают комбайны и почему эту технику так ценит Президент?-31

Николай Лапко, начальник технологического бюро механосборочного корпуса № 1 ОАО «Гомсельмаш»:
Данная продукция практически на 98 % состоит из собственного производства. В основном изготовление данных агрегатов производится в этом корпусе, начиная от шайбочки и заканчивая самыми большими корпусными деталями. Габариты – до метра. Гордость цеха – современные обрабатывающие центры, которые позволяют достигать микронной точности для обеспечения качества работы редукторов.

Почти на 98% – собственное производство. Как на «Гомсельмаше» делают комбайны и почему эту технику так ценит Президент?-34

Отрасль зерноуборочного комбайностроения сегодня дает работу тысячам белорусов по всей стране. Среди поставщиков «Гомсельмаша» порядка 800 отечественных производителей. При этом 70 % комбайнов отправляется за рубеж. География регулярных поставок давно шагнула за пределы традиционных рынков России и Казахстана. Сегодня белорусская техника помогает убирать хлеб даже в Аргентине и Зимбабве.

Почти на 98% – собственное производство. Как на «Гомсельмаше» делают комбайны и почему эту технику так ценит Президент?-37

Павел Тиличенко, заместитель директора центра маркетинга и рекламы ОАО «Гомсельмаш»:
Наша техника подстроена под различные регионы. Мы можем сегодня предложить модельный ряд, который полностью покрывает потребности потребителей: это и машины на гусеничном ходу, кроме колесного хода, это и машины под различные адаптеры – под зерновые, под уборку кукурузы, подсолнечника, рапса и так далее. Кроме технических параметров, опять же, это цена. То есть золотая середина цены и качества машины.

Почти на 98% – собственное производство. Как на «Гомсельмаше» делают комбайны и почему эту технику так ценит Президент?-40

За четверть века в Беларуси произвели свыше 38 тысяч самых разных зерноуборочных комбайнов. И все же КЗР-10 «Полесье-Ротор» навсегда останется первым. Ведь именно с него начиналась новая эра белорусского сельхозмашиностроения.

Почти на 98% – собственное производство. Как на «Гомсельмаше» делают комбайны и почему эту технику так ценит Президент?-43

Почти на 98% – собственное производство. Как на «Гомсельмаше» делают комбайны и почему эту технику так ценит Президент?-45

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