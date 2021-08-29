Без выезда в поле, без лишних затрат. Как виртуальное испытание помогает создавать машины «Гомсельмаш»?

Новости Беларуси. Стратегическое решение создать новую отрасль в машиностроении вместо того, чтобы бесконечно тратить валюту и поставить аграриев в зависимость от воли иностранного производителя, было принято во время визита Александра Лукашенко на «Гомсельмаш» весной 1996-го. А уже в августе того же года КЗР-10 намолотил свою первую тонну зерна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В 1999-м с конвейера сошла первая промышленная партия этих машин. Всего же их было выпущено более 3 000 штук. Однако это уже история. С тех пор технологии ушли далеко вперед.

Алексей Вырский, заместитель директора научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:

Здесь находится решение, исключаются ошибки. Направления развития конструкции – без выезда в поле, без изготовления опытных образцов, без затрат, связанных со временем, материальных и т. п. Находится решение на компьютере, поэтому это и называется виртуальное испытание. Как на «Гомсельмаше» производят комбайны и почему эту технику так ценит Президент? Подробнее здесь.

Виртуальные испытания приводят к созданию самых что ни на есть реальных машин, причем с минимальными издержками. Прямо сейчас в разработке порядка семи новых комбайнов. Над их созданием трудится целая армия профессионалов.