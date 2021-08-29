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Без выезда в поле, без лишних затрат. Как виртуальное испытание помогает создавать машины «Гомсельмаш»?

29 августа 2021 16:33
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Новости Беларуси. Стратегическое решение создать новую отрасль в машиностроении вместо того, чтобы бесконечно тратить валюту и поставить аграриев в зависимость от воли иностранного производителя, было принято во время визита Александра Лукашенко на «Гомсельмаш» весной 1996-го. А уже в августе того же года КЗР-10 намолотил свою первую тонну зерна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Без выезда в поле, без лишних затрат. Как виртуальное испытание помогает создавать машины «Гомсельмаш»?-1

В 1999-м с конвейера сошла первая промышленная партия этих машин. Всего же их было выпущено более 3 000 штук. Однако это уже история. С тех пор технологии ушли далеко вперед.

Без выезда в поле, без лишних затрат. Как виртуальное испытание помогает создавать машины «Гомсельмаш»?-4

Алексей Вырский, заместитель директора научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:
Здесь находится решение, исключаются ошибки. Направления развития конструкции – без выезда в поле, без изготовления опытных образцов, без затрат, связанных со временем, материальных и т. п. Находится решение на компьютере, поэтому это и называется виртуальное испытание.

Как на «Гомсельмаше» производят комбайны и почему эту технику так ценит Президент? Подробнее здесь.

Без выезда в поле, без лишних затрат. Как виртуальное испытание помогает создавать машины «Гомсельмаш»?-7

Виртуальные испытания приводят к созданию самых что ни на есть реальных машин, причем с минимальными издержками. Прямо сейчас в разработке порядка семи новых комбайнов. Над их созданием трудится целая армия профессионалов.

Без выезда в поле, без лишних затрат. Как виртуальное испытание помогает создавать машины «Гомсельмаш»?-10

Без выезда в поле, без лишних затрат. Как виртуальное испытание помогает создавать машины «Гомсельмаш»?-12

Александр Конопацкий, заместитель генерального директора ОАО «Гомсельмаш»:
Порядка 500 инженеров-конструкторов ежедневно трудятся над созданием принципиально новых машин. Отрасли зерноуборочного комбайностроения 25 лет. А по научно-техническому центру, то есть по инженерно-конструкторскому составу у нас средний возраст порядка 35 лет. Мы делаем ставку на молодежь. Сплав молодости и опыта. Работа, которая позволяет зарабатывать, работа должна быть интересной. Креативные направления, интересные мысли приходят молодому человеку, молодому специалисту именно тогда, когда он заинтересован в создании чего-то стоящего.

Без выезда в поле, без лишних затрат. Как виртуальное испытание помогает создавать машины «Гомсельмаш»?-15

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Без выезда в поле, без лишних затрат. Как виртуальное испытание помогает создавать машины «Гомсельмаш»?

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# Предприятия Беларуси # общество # Алексей Вырский # Александр Конопацкий # Александр Добриян # Фотофакт

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