Есть бортовой компьютер, система навигации и даже холодильник. Побывали в кабине самого современного белорусского комбайна

Александр Добриян, корреспондент:

Шоурум ОАО «Гомсельмаш». Здесь воочию можно увидеть те самые 25 лет. За моей спиной один из самых современных зерноуборочных комбайнов на планете. От того самого первого КЗР-10 «Полесье-Ротор» он отличается, как телега от болида «Формулы-1». Производительность этого гиганта официально 25 тонн в час, но механизаторы на опыте доказали: намолачивать можно в два раза больше, причем делать это с максимальным комфортом.