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Есть бортовой компьютер, система навигации и даже холодильник. Побывали в кабине самого современного белорусского комбайна

29 августа 2021 16:33
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Новости Беларуси. За четверть века в Гомеле создана своя собственная школа комбайностроения. Результат работы инженеров – линейка отечественной зерноуборочной техники: 11 моделей и 75 модификаций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Есть бортовой компьютер, система навигации и даже холодильник. Побывали в кабине самого современного белорусского комбайна-1

Среди них единственный в мире газомоторный комбайн и высокопроизводительный GS1624, получивший народную приставку «супер».

Есть бортовой компьютер, система навигации и даже холодильник. Побывали в кабине самого современного белорусского комбайна-4

Александр Добриян, корреспондент:
Шоурум ОАО «Гомсельмаш». Здесь воочию можно увидеть те самые 25 лет. За моей спиной один из самых современных зерноуборочных комбайнов на планете. От того самого первого КЗР-10 «Полесье-Ротор» он отличается, как телега от болида «Формулы-1». Производительность этого гиганта официально 25 тонн в час, но механизаторы на опыте доказали: намолачивать можно в два раза больше, причем делать это с максимальным комфортом.

Есть бортовой компьютер, система навигации и даже холодильник. Побывали в кабине самого современного белорусского комбайна-7

Эргономика этой кабины на уровне автомобиля класса «люкс». Есть бортовой компьютер, который отслеживает все процессы, система навигации, система точного земледелия, удобный руль, очень удобное кресло. В дополнение – климат-контроль, аудиосистема и даже холодильник, чтобы напитки всегда оставались прохладными.

Есть бортовой компьютер, система навигации и даже холодильник. Побывали в кабине самого современного белорусского комбайна-10

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Добриян # Фотофакт

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