В Беларуси вводится обязательное применение навигационных пломб для автоперевозчиков

Новости Беларуси. С 30 августа в Беларуси станет обязательным применение навигационных пломб для автоперевозчиков, в том числе следующих транзитом с территории Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цифровые устройства позволяют контролировать онлайн местонахождение подвижного состава, соблюдение маршрута следования, а также дают информацию о том, пытались ли злоумышленники получить доступ к грузу. Навигационная пломба устанавливается на границе, а снимается таможней в конечном пункте следования грузовика.

Напомним, в январе 2021 года операторы электронных навигационных пломб России, Беларуси и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве по развитию единой системы транзита товаров в ЕАЭС.