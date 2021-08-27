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В Беларуси вводится обязательное применение навигационных пломб для автоперевозчиков

27 августа 2021 15:50
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Новости Беларуси. С 30 августа в Беларуси станет обязательным применение навигационных пломб для автоперевозчиков, в том числе следующих транзитом с территории Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вводится обязательное применение навигационных пломб для автоперевозчиков-1

Цифровые устройства позволяют контролировать онлайн местонахождение подвижного состава, соблюдение маршрута следования, а также дают информацию о том, пытались ли злоумышленники получить доступ к грузу. Навигационная пломба устанавливается на границе, а снимается таможней в конечном пункте следования грузовика.

Напомним, в январе 2021 года операторы электронных навигационных пломб России, Беларуси и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве по развитию единой системы транзита товаров в ЕАЭС.

В Беларуси вводится обязательное применение навигационных пломб для автоперевозчиков-4

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# Транспорт Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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