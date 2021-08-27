Новости экономики за 27.08.2021

Новости Беларуси. Над каким пилотным проектом совместно работают Минсельхозпрод и Министерство антимонопольного регулирования и торговли? Когда в стране станет обязательным применение навигационных пломб для автоперевозчиков? И зачем Белорусской железной дороге собственная криптовалюта? С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская. СЕТЕВИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ БУДУТ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОЛГОСРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ О ПОСТАВКАХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ Пилотный проект по сделке между крупными торговыми сетями и фермерскими хозяйствами разработали МАРТ и Минсельхозпрод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель нововведения – покупатель гарантированно должен иметь возможность в торговой сети приобрести овощи и фрукты отечественного производства.

МАРТ уже сформировал перечень крупных торговых сетей, которые имеют 10 и более супермаркетов. Они готовы сотрудничать с белорусскими производителями. В списке Минсельхозпрода уже порядка 140 сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, которые производят овощи. В типовом договоре будут указаны четкий ассортимент поставляемой продукции, график поставки в межсезонный период, условия и сроки расчетов за товар. ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ РАСТУТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПО СТРАНЕ В Федерации профсоюзов подвели итоги выполнения генерального соглашения между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов за первое полугодие. В центре внимания ожидаемо размер и выплаты заработной платы. И здесь достигнут установленный показатель соотношения зарплаты в бюджетной сфере к средней зарплате по стране.

Согласно договоренностям между правительством, профсоюзами и нанимателями, этот показатель должен быть на уровне не менее 80 %. В первом полугодии он составил 81,5 %. В абсолютных цифрах в среднем работники бюджетных организаций получали 1 116 рублей, в целом по стране – 1 369 рублей. В Беларуси вводится обязательное применение навигационных пломб для автоперевозчиков БЖД И МАЗ ВЫШЛИ НА РЫНОК ЦИФРОВЫХ КРИПТОВАЛЮТНЫХ АКТИВОВ Белорусская железная дорога вышла на рынок цифровых активов, выпустив токены на инвестиционной платформе. Объем эмиссии – 5 миллионов долларов, номинал одного токена – 100 долларов. Доходность для инвесторов – 7,5 % годовых, срок обращения – три года.

При этом есть возможность досрочно выкупить 100 % от числа проданных токенов каждые полгода, начиная с 1 сентября 2022-го. Приобрести криптовалюту могут как физические, так и юридические лица на инвестплатформе с использованием виртуального кошелька.

Ранее о выпуске токенов сообщило одно из крупнейших промышленных предприятий страны – Минский автомобильный завод. В планах выпустить до 2023 года токенов на 2 миллиона долларов. Размер дохода – 6 % годовых, выплата – ежемесячно. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В «ЛАСТОЧКАХ» МИНСК – МОСКВА С 1 СЕНТЯБРЯ УДВОИТСЯ В скоростных поездах «Ласточка» между Москвой и Минском с 1 сентября количество мест увеличат в два раза. Первый рейс сдвоенного 10-вагонного состава стартует из Москвы в первый день осени.