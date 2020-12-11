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Новости экономики за 11.12.2020

11 декабря 2020 15:46
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Новости Беларуси. Что нужно производить, чтобы квартальная прибыль прибавила до 2 000 %? Почему в мире растет спрос на загородное жилье? Как изменится минимальная зарплата в стране и кто поможет предприятиям в погашении процентов по кредитам? 

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

Минский моторный завод получил право участвовать в госзакупках на территории России

Правительство предоставит молокозаводам и мясокомбинатам субсидии, которыми предприятия воспользуются для уплаты части процентов по кредитам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 11.12.2020-1

Конкретно субсидии предусмотрены на текущую деятельность восьми заводам и комбинатам. По кредитам в белорусских рублях субсидии рассчитываются в размере 30 % ставки рефинансирования Нацбанка, по займам в иностранной валюте – 30 % ставки по кредиту, однако не более 2,5 % годовых с уплатой субсидий в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка.

В Беларуси вырастет минимальная зарплата

БЫСТРОВОЗВОДИМОЕ ЖИЛЬЕ ЗА ГОРОДОМ ПЕРЕЖИВАЕТ БУМ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

Новости экономики за 11.12.2020-4

Спрос на быстровозводимые дома за чертой города за время пандемии на просторах СНГ вырос в несколько раз и принес строительным компаниям сотни миллионов рублей дополнительной выручки. По данным российской Ассоциации деревянного домостроения, нестабильная эпидемиологическая обстановка, удаленный формат работы и дистанционное обучение повысили интерес потребителей к загородному жилью как с точки зрения приобретения в собственность, так и в плане долгосрочной аренды. У высокого спроса обнаружилась и оборотная сторона – нехватка пиломатериалов. Лес заготавливают зимой, никто не был готов к такому спросу.

О том, как малайзийская компания разбогатела на пандемии в десятки раз – читайте здесь.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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