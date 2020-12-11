Новости экономики за 11.12.2020
Новости Беларуси. Что нужно производить, чтобы квартальная прибыль прибавила до 2 000 %? Почему в мире растет спрос на загородное жилье? Как изменится минимальная зарплата в стране и кто поможет предприятиям в погашении процентов по кредитам?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы.
Минский моторный завод получил право участвовать в госзакупках на территории России
Правительство предоставит молокозаводам и мясокомбинатам субсидии, которыми предприятия воспользуются для уплаты части процентов по кредитам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конкретно субсидии предусмотрены на текущую деятельность восьми заводам и комбинатам. По кредитам в белорусских рублях субсидии рассчитываются в размере 30 % ставки рефинансирования Нацбанка, по займам в иностранной валюте – 30 % ставки по кредиту, однако не более 2,5 % годовых с уплатой субсидий в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка.
В Беларуси вырастет минимальная зарплата
БЫСТРОВОЗВОДИМОЕ ЖИЛЬЕ ЗА ГОРОДОМ ПЕРЕЖИВАЕТ БУМ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ
Спрос на быстровозводимые дома за чертой города за время пандемии на просторах СНГ вырос в несколько раз и принес строительным компаниям сотни миллионов рублей дополнительной выручки. По данным российской Ассоциации деревянного домостроения, нестабильная эпидемиологическая обстановка, удаленный формат работы и дистанционное обучение повысили интерес потребителей к загородному жилью как с точки зрения приобретения в собственность, так и в плане долгосрочной аренды. У высокого спроса обнаружилась и оборотная сторона – нехватка пиломатериалов. Лес заготавливают зимой, никто не был готов к такому спросу.
О том, как малайзийская компания разбогатела на пандемии в десятки раз – читайте здесь.