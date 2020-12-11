Новости экономики за 11.12.2020

Новости Беларуси. Что нужно производить, чтобы квартальная прибыль прибавила до 2 000 %? Почему в мире растет спрос на загородное жилье? Как изменится минимальная зарплата в стране и кто поможет предприятиям в погашении процентов по кредитам?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

Минский моторный завод получил право участвовать в госзакупках на территории России

Правительство предоставит молокозаводам и мясокомбинатам субсидии, которыми предприятия воспользуются для уплаты части процентов по кредитам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.