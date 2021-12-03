Пандемия, санкции, инфляция. Что ещё повлияло на экономику Беларуси? Итоги совещания у Президента

Новости Беларуси. Белорусская экономика даже в условиях беспрецедентного по масштабу и глубине давления сохраняет рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 декабря во Дворце Независимости состоялось традиционное для конца года совещание. Президент поставил четкую задачу белорусским властям: в экономике не допустить переноса проблем на жизнь людей. Подробности в материале.

Алена Сырова, политический обозреватель:

В последний месяц уходящего года принято подводить итоги и строить планы и прогнозы на будущий. Это касается и дел личных, и государственных. Чтобы потом не было неприятных сюрпризов, в обоих случаях важно просчитать, на что реально можно рассчитывать, исходя из имеющихся доходов и обязательных запланированных расходов. Этим в масштабах страны сегодня и занялись во Дворце Независимости экономический блок правительства, губернаторы и глава государства.

Докладывать Президенту приглашенные шли с нескрываемым оптимизмом. Конечно, он может показаться излишним тем, кто полагается на сомнительную аналитику независимых экспертов, но только не людям, которые знают реальное положение дел. Пандемия, санкции пакет за пакетом. Белорусской экономике в 2021 году пророчили крах, премьер не отрицает: изначально готовились к непростому периоду, а в итоге превзошли собственные ожидания. Роман Головченко о «независимых» экспертах: на месте тех, кто этих экономистов оплачивает, снял бы их с довольствия – читать здесь.

Рост внутреннего валового продукта, рост промышленного производства, на 32 % вырос экспорт, что позволило привлечь в страну до 8,5 миллиарда долларов. При этом внешнеторговый баланс рекордно положительный. Все это в условиях гибридной войны. Может, поэтому – несмотря на то, что в зале в основном гражданские лица – Президент, характеризуя встречу, прибегнет к военной терминологии. Лукашенко о совещании по вопросам экономики: «Больше всего оно носит тактический характер» – читать здесь.

Уже понятно: проще не станет. От агрессивной риторики и, как видно сейчас, действий в адрес Беларуси наши «доброжелатели» не откажутся. Да, в правительстве создан и работает антикризисный штаб, нам не впервой искать антидот к санкционному прессингу, к новым так называемым ограничениям мы готовились как минимум полгода. Все же не стоит недооценивать ситуацию. На это Президент ориентирует ответственных, озвучивая главный критерий эффективности, который пока общими усилиями соблюден. Лукашенко: наша экономика подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне – читать здесь.

Но рядовому человеку, не настолько погруженному в глобальные процессы, трудно спокойно относиться к новостям, приходящим с Запада, равно как и понять истинные мотивы такого сильного и нескрываемого желания удушить Беларусь. Не все до конца понимают роль и значение нашего сравнительно небольшого государства в самом центре Европы. Для них Александр Лукашенко и объясняет неочевидную, и для кого-то очень неудобную реальность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Идет гибридная война. И мы – звено в этом давлении на Россию. Более того, мы оказались на переднем крае. Никому извне нет дела до того, как на самом деле живет народ в той же Украине, и как будет жить в Беларуси, когда речь идет о геополитике – во главе угла иные интересы. Например, во что бы то ни стало завершить начатое и закрыть так называемый санитарный кордон – последнее, но самое важное звено которого все никак не поддается. Лукашенко во Дворце Независимости: мы можем изменить свой курс и предать Россию? Не можем – читать здесь.

А именно этого, как оказалось, от нас и хотят. Президент озвучивает до сегодня неизвестные факты. По разным дипломатическим каналам наши партнеры с белорусскими властями говорят, заведомо избрав проигрышный язык для общения – ультиматум. «От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина». Лукашенко рассказал о претензиях Запада – читать здесь. Мы просто делаем выводы и принимаем решения. Не втихую, как это принято у них, а гласно. И если на своем месте человек не эффективен, то стоит ли его удерживать? Речь о дипломатах, которые вроде как должны налаживать связи между государствами, а не способствовать их разрыву. Лукашенко – зарубежным дипломатам: «Мы ни у кого чемоданы и то, что в них, отбирать не собираемся» – читать здесь.

Но без ответа выпады в свой адрес Беларусь не оставит. Премьер-министр анонсировал скорое вручение нашего отнюдь не подарочного пакета дорогим партнерам. Головченко об ответных санкциях от Беларуси: «Это уже будут не так называемые асимметричные меры и не формальные» – читать здесь.

И все же санкции – лишь один из аспектов, влияющих на развитие белорусской экономики. Со счетов не стоит сбрасывать и пандемию. Очередной штамм, очередные локдауны в мире, готовы ли мы противостоять этим рискам? Может быть, стоит пересмотреть приоритеты? Да, мы вместе в 2020 году их утвердили на Всебелорусском народном собрании, но если ситуация поменялась, как быть? Лукашенко: «Упускать момент, чтобы заявить о себе, нельзя, будем интенсивно наращивать валютную выручку» – читать здесь.

За последние месяцы белорусы вопреки призывам «борцов за интересы народа» скупать валюту сдают ее. «Они до сих пор об этом кричат». Роман Головченко рассказал о призывах скупать валюту – читать здесь.

Меж тем именно за счет экспорта в 2020 году удалось достичь показателей, о которых сегодня не без удовлетворения докладывали Президенту. Александр Лукашенко, а в его лице и весь белорусский народ, в 2020 году рискнули пойти своим путем борьбы с пандемией. Наши предприятия работали и занимали оказавшиеся вакантными места на рынках, пока весь мир крутил пальцем у виска, закрывшись на семь замков. Сейчас, правда, понимают, что прогадали и потеряли больше, чем сохранили. Их путь был ошибочным. Но вряд ли крупнейшие державы громко признают свою неправоту и тем более наше верное решение.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Наши критики говорят: да, повезло Беларуси, правительству, предприятиям, что они сумели нарастить экспорт за счет повышенного спроса… Александр Лукашенко:

Роман Александрович, везет тому, кто везет. Эта фраза рискует стать новым афоризмом. Наравне и с другими точными и яркими высказываниями Президента. Еще один невольно всплывет во время разговора о зарплатах. Лукашенко о зарплатах: «Пусть люди не возмущаются, жить можно» – читать здесь. Средняя по стране вплотную подошла к 1 500 рублей, каждый четвертый получает больше. «Реальный рост на 5,1%». Роман Головченко рассказал о зарплатах в Беларуси – читать здесь.

Во всей этой бочке меда есть и ложка дегтя. Имя ей – инфляция. Именно она съедает доходы населения не только в Беларуси. Мир вступил в эпоху инфляции. Причины этому известны: беспрецедентная эмиссия со стороны центробанков еврозоны, США, рост цен из-за разрыва производственно-логистических цепочек. Как результат, за 9 месяцев мировые цены на продовольствие выросли на 30 %. То же касается и перевозок. Все это сказывается на конечной стоимости продукта. В конечном счете мы получаем так называемую импортируемую инфляцию, но Президент призывает не пенять на других, оправдывая собственные недоработки. «Есть часть инфляции, которая занесена, как зараза, извне». Президент резко высказался о ценах на некоторые товары – читать здесь.

В правительстве констатируют замедление роста инфляции, но и без того наши доходы увеличиваются быстрее нее. Что касается доходов государства. На 2022 год прогнозируют рост до 2 %, хотя Президент реалист и просит как минимум сохранить показатели нынешнего. Вместе с тем в бюджет закладывают все возможные риски, проект формируется дефицитным. Минфин Беларуси о бюджете на 2022 год: «Все социальные обязательства будут выполнены» – читать здесь. С одной стороны, понятно, почему так – мы несем незапланированные расходы, которые сложно предугадать. Взять хотя бы пандемию. Напоминаем, на борьбу с ней Беларусь потратила более 1,5 миллиарда долларов. Понятно, что здесь экономить категорически нельзя. Вместе с тем есть другие, менее важные сферы. Глава Комитета госконтроля привел конкретные примеры, остальным стоит пока самостоятельно провести ревизию и решить, где можно ужаться. Где взять дополнительные деньги в бюджет? Глава госконтроля привел пример – читать здесь.