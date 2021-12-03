Лукашенко о зарплатах: «Пусть люди не возмущаются, жить можно»

Новости Беларуси. Белорусская экономика даже в условиях беспрецедентного по масштабу и глубине давления сохраняет рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 декабря во Дворце Независимости состоялось традиционное для конца года совещание. В повестке важнейшие вопросы социально-экономического развития страны и тактический подход на 2022 год.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главная наша задача – уровень этого года сохранить. Он невысокий у нас и по зарплатам, социальной защищенности. Но достаточный, чтобы жить. Пусть люди не возмущаются, жить можно. Только надо и людям шевелиться немножко. Как я уже говорил, раздевайтесь, начинайте работать. Если еще немножко добавите – тогда герои.

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