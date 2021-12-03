Лукашенко – зарубежным дипломатам: «Мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся»

Мы просто делаем выводы и принимаем решения. Не втихую, как это принято у них, а гласно. И если на своем месте человек неэффективен, то стоит ли его удерживать? Речь о дипломатах, которые вроде как должны налаживать связи между государствами, а не способствовать их разрыву.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Роман Александрович, вы – бывший дипломат, вы это все терпите, не вносите предложений. Те, кто принес ультиматум, – за пределы страны. Не глядя, чью страну они представляют. Что мы с ними телепаемся? Они же работают во вред.

Правда, мы уже заметили, вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что Президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся. Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно, в соответствии с нормами международного права. Поэтому вы меня услышьте, те, кто чемоданы пакуют: успокойтесь, положите свои чемоданы обратно. Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать. Хотя это ваше право.

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