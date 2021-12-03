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Лукашенко – зарубежным дипломатам: «Мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся»

03 декабря 2021 18:23
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Новости Беларуси. Белорусская экономика даже в условиях беспрецедентного по масштабу и глубине давления сохраняет рост. 3 декабря во Дворце Независимости состоялось традиционное для конца года совещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко – зарубежным дипломатам: «Мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся»-1

Мы просто делаем выводы и принимаем решения. Не втихую, как это принято у них, а гласно. И если на своем месте человек неэффективен, то стоит ли его удерживать? Речь о дипломатах, которые вроде как должны налаживать связи между государствами, а не способствовать их разрыву.  

Лукашенко – зарубежным дипломатам: «Мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Роман Александрович, вы бывший дипломат, вы это все терпите, не вносите предложений. Те, кто принес ультиматум, за пределы страны. Не глядя, чью страну они представляют. Что мы с ними телепаемся? Они же работают во вред.  

Правда, мы уже заметили, вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что Президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся. Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно, в соответствии с нормами международного права. Поэтому вы меня услышьте, те, кто чемоданы пакуют: успокойтесь, положите свои чемоданы обратно. Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать. Хотя это ваше право.  

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Алена Сырова # Фотофакт

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