Минфин Беларуси о бюджете на 2022 год: «Все социальные обязательства будут выполнены»

Новости Беларуси. Белорусская экономика даже в условиях беспрецедентного по масштабу и глубине давления сохраняет рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 декабря во Дворце Независимости состоялось традиционное для конца года совещание. В повестке важнейшие вопросы социально-экономического развития страны и тактический подход на 2022 год.

В правительстве констатируют замедление роста инфляции, но и без того наши доходы увеличиваются быстрее нее. Что касается доходов государства. На 2022 год прогнозируют рост до 2 %, хотя Президент реалист и просит как минимум сохранить показатели нынешнего. Вместе с тем в бюджет закладывают все возможные риски, проект формируется дефицитным.