Минфин Беларуси о бюджете на 2022 год: «Все социальные обязательства будут выполнены»
Новости Беларуси. Белорусская экономика даже в условиях беспрецедентного по масштабу и глубине давления сохраняет рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 декабря во Дворце Независимости состоялось традиционное для конца года совещание. В повестке важнейшие вопросы социально-экономического развития страны и тактический подход на 2022 год.
В правительстве констатируют замедление роста инфляции, но и без того наши доходы увеличиваются быстрее нее. Что касается доходов государства. На 2022 год прогнозируют рост до 2 %, хотя Президент реалист и просит как минимум сохранить показатели нынешнего. Вместе с тем в бюджет закладывают все возможные риски, проект формируется дефицитным.
Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Все социальные обязательства будут выполнены, у нас в бюджете социальных обязательств порядка 45 % от всех расходов. Если все суммировать, все обязательства. Поэтому они будут полностью выполнены. Вопрос: за счет чего мы их профинансируем? За счет тех остатков, которые мы имеем. Сейчас бюджет по текущему году исполняется более, скажем, с опережающим темпом роста доходов, поэтому ресурсы у нас имеются, поэтому на гражданах это никоим образом не отразится.
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