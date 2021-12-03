Лукашенко во Дворце Независимости: мы можем изменить свой курс и предать Россию? Не можем

Новости Беларуси. Белорусская экономика даже в условиях беспрецедентного по масштабу и глубине давления сохраняет рост. 3 декабря во Дворце Независимости состоялось традиционное для конца года совещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никому извне нет дела до того, как на самом деле живет народ в той же Украине и как будет жить в Беларуси, когда речь идет о геополитике, во главе угла иные интересы. Например, во что бы то ни стало завершить начатое и закрыть так называемый санитарный кордон.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они хотели в прошлом году проще это решить: срезать этот балкон до Смоленска. И чаяния после распада Советского Союза, их мечта бы свершилась в августе прошлого года. Это был бы блок, границы которого проходили бы под Смоленском. Не получилось.

Любыми пользуются методами (беженцы, не беженцы – неважно), чтобы надавить на нас, а через нас – на Россию. Вы видите, что происходит от Черного моря до Балтики. И мы оказались главным звеном в давлении на Российскую Федерацию. Мы можем изменить свой курс и предать Россию, русский народ, россиян? Не можем. Но дело не только в эмоциях: мы не можем стать Украиной.

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