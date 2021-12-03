«Реальный рост на 5,1%». Роман Головченко рассказал о зарплатах в Беларуси

Новости Беларуси. Белорусская экономика даже в условиях беспрецедентного по масштабу и глубине давления сохраняет рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 декабря во Дворце Независимости состоялось традиционное для конца года совещание. В повестке важнейшие вопросы социально-экономического развития страны и тактический подход на 2022 год.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Возвращаясь к доходам населения, подчеркну, что в реальном секторе экономики рост зарплаты обеспечен исключительно ростом производительности труда. То есть деньги эти за работу. В бюджетной сфере номинальная зарплата выросла на 14,8 %, а реальный рост – на 5,1 %. То есть скорректировано на инфляцию. Как вами поручалось, выдерживается соотношение зарплаты бюджетников к средней по стране на уровне 80 %, имеем даже немного больше.

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