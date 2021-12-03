«От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина». Лукашенко рассказал о претензиях Запада

Новости Беларуси. Белорусская экономика даже в условиях беспрецедентного по масштабу и глубине давления сохраняет рост. 3 декабря во Дворце Независимости состоялось традиционное для конца года совещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент озвучивает до этого не известные факты. По разным каналам наши партнеры с белорусскими властями говорят, заведомо избрав проигрышный язык для общения – ультиматум.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: демократическим, перспективным, развитым государством демократии, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы – белорусы, у нас собственное видение наших перспектив. Во-вторых, что творится в Украине, вы прекрасно видите.

За этим столом, где собралось все руководство Беларуси, и даже среди нашего населения, которое хочет нормальной жизни для себя и своих детей, нет такого желания – стать второй Украиной.

Что я сказал по Украине, это было дословно сказано. Кое-где завуалированно. Они намекают: ну, вопрос не во власти. Во власти вопрос. Совсем недавно заявили: власть в Беларуси надо поменять. Начинать надо с Президента. Но у нас есть механизм. Выборы и так далее. Досрочные выборы, если кто-то хочет, пожалуйста, у нас тоже есть механизм. Пусть предлагают. Поэтому я не нагнетаю обстановку.

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