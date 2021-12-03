Президент: «Не должно быть долгих, длительных разговоров, уговоров. Решение принято – исполняйте»

Новости Беларуси. Белорусская экономика даже в условиях беспрецедентного по масштабу и глубине давления сохраняет рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 декабря во Дворце Независимости состоялось традиционное для конца года совещание. В повестке важнейшие вопросы социально-экономического развития страны и тактический подход на 2022 год.
Сколько вопросов обсудили 3 декабря, можно представить, хотя бы глядя на невероятных объемов папку на столе у главы государства. Все это – информация от профильных ведомств, позволяющая выработать максимально эффективные и взвешенные решения, но толк от них будет только в случае точной реализации без всяких «но».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чего бы нам не стоило, мы должны выстоять. А выстоим только тогда, когда мы будем едины и монолитны. Поэтому дисциплина, исполнительность должны стать во главу угла. Не должно быть долгих, длительных разговоров, уговоров. Решение принято – исполняйте. Когда идет, извините меня, такая бойня, совещания не собираются, чтобы посоветовать, в каком направлении будем действовать. Иногда решения надо принимать мгновенно. Кому принимать эти решения, в стране есть. Конституцию никто не отменял, она действует, законы никто не отменял. Поэтому еще раз повторяю – во главу угла надо поставить исполнительскую дисциплину. И мы элементарно выстоим и, главное, не допустим того, чтобы те проблемы, которые мы должны решать, были опущены и сброшены на наш народ, на людей.
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