Президент: «Не должно быть долгих, длительных разговоров, уговоров. Решение принято – исполняйте»

Новости Беларуси. Белорусская экономика даже в условиях беспрецедентного по масштабу и глубине давления сохраняет рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 декабря во Дворце Независимости состоялось традиционное для конца года совещание. В повестке важнейшие вопросы социально-экономического развития страны и тактический подход на 2022 год.

Сколько вопросов обсудили 3 декабря, можно представить, хотя бы глядя на невероятных объемов папку на столе у главы государства. Все это – информация от профильных ведомств, позволяющая выработать максимально эффективные и взвешенные решения, но толк от них будет только в случае точной реализации без всяких «но».