Где взять дополнительные деньги в бюджет? Глава Комитета госконтроля привёл пример

На борьбу с пандемией Беларусь потратила более 1,5 миллиарда долларов. Понятно, что здесь экономить категорически нельзя. Вместе с тем есть другие, менее важные сферы. Глава Комитета госконтроля привел конкретные примеры, остальным стоит пока самостоятельно провести ревизию и решить, где можно ужаться.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля:

В каждой области нам есть где приложиться. Я приводил один из примеров – по долгостроям, когда предприятие уже на протяжении 7 лет строит комбикормовый завод, не хватает 100 тысяч. 100 тысяч уже два или три года они найти не могут. Зато 450 тысяч ежегодно из бюджета дается на погашение процентов по кредиту. То есть вот, пожалуйста. На, казалось бы, пустом месте, мы нашли 350 тысяч. Недавно мы проверяли предприятия при Министерстве связи. Там миллионные есть резервы для снижения затрат. И так если посмотреть по каждой отрасли, то мы насчитаем достаточно крупную сумму.

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