«Есть часть инфляции, которая занесена, как зараза, извне». Президент резко высказался о ценах на некоторые товары

Мир вступил в эпоху инфляции. Причины этому известны: беспрецедентная эмиссия со стороны центробанков еврозоны, США, рост цен из-за разрыва производственно-логистических цепочек. Как результат, за 9 месяцев мировые цены на продовольствие выросли на 30 %. То же касается и перевозок. Все это сказывается на конечной стоимости продукта. В конечном счете мы получаем так называемую импортируемую инфляцию, но Президент призывает не пенять на других, оправдывая собственные недоработки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Впервые за несколько лет инфляция превысила прогнозные значения. Цены на социально значимые товары в среднем выросли на 7 %, и эта тенденция не переломлена. По некоторым товарам первой необходимости зафиксировано повышение от 10 % до 100 %. Да, есть часть инфляции, которая занесена, как зараза, извне. Но, знаете, самоуспокаиваться и говорить о том, что потому что там где-то в Америке, в России, в Китае что-то подорожало, поэтому и у нас. Не надо ссылок только на этот факт. Факторов резкого повышения цен в стране много. Мы планируем в будущем году иметь однозначную цифру в 6 % инфляции. И помните, это не должно идти в ущерб экономическому развитию страны, за которое вы отвечаете вместе с премьер-министром.

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