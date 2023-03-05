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Отвечают мировым стандартам. Какие сейчас важнейшие проекты у Беларуси и Китая?

05 марта 2023 18:10
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Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Отвечают мировым стандартам. Какие сейчас важнейшие проекты у Беларуси и Китая?-1

Надежда Сасс, ведущая:
Действительно, невооруженным взглядом, если наблюдаешь за визитом, за встречей господина Лукашенко и господина Си Цзиньпина, видишь, какие дружеские, теплые взаимоотношения уже сформированы. На данный момент такие же с Российской Федерацией есть. То есть сегодня в рамках Союзного государства Беларусь и Россия работают совместно, и на китайском направлении достаточно существенных успехов достигла Республика Беларусь в лице Александра Лукашенко. Какие важные проекты вы могли бы подчеркнуть на данном этапе?

Отвечают мировым стандартам. Какие сейчас важнейшие проекты у Беларуси и Китая?-4

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Мы благодаря очень тесному сотрудничеству с Китаем могли реализовать очень сложные, высокотехнологические проекты. Давайте вспомним, мы начали не с того, чтобы какие-то предприятия просто отдавать китайскому капиталу. Мы начали с создания жемчужины Шелкового пути – это создание «Великого камня» здесь. Это огромные производственно-технологические зоны, которые позволили привлечь самые передовые китайские предприятия к нам, и они уже создавали здесь современные товары. Мы этими товарами уже в полном масштабе пользуемся. Мало того, мы должны, естественно, говорить не только о «Великом камне», но и о том, что у нас под Минском создано и мощнейшее производство по созданию автомобилей, легковых автомобилей. И эти автомобили по своему уровню находятся на передовых мировых стандартах. Это позволило нам фактически избавиться от импорта автомобилей из той же Европы.

Одновременно идет очень плотное взаимодействие в сферах телекоммуникаций, космических наработок. Давайте не забывать о том, что у нас идет плотное сотрудничество и в создании современных образцов вооружения и военной техники. Все это говорит о чем? О том, что мы смогли на единицу времени создавать максимальную прибавочную стоимость.

Отвечают мировым стандартам. Какие сейчас важнейшие проекты у Беларуси и Китая?-7

Надежда Сасс:
Вот график – именно так на данный момент выглядит торгово-экономическое сотрудничество между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.

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# Международное сотрудничество # Экономика # Надежда Сасс # Алексей Авдонин # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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