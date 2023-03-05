Прямой эфир

Возобновят ли авиасообщение Минск и Пекин в ближайшее время? Мнение эксперта

05 марта 2023 18:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Возобновят ли авиасообщение Минск и Пекин в ближайшее время? Мнение эксперта-1

Надежда Сасс, ведущая:
КНР вышла из затяжного кризиса, затяжного карантина. Послепандемийная эпоха в затишье находится. Сняты многие ограничения. Можем ли мы ожидать возобновления авиасообщения между Минском и Пекином в ближайшее время?

Возобновят ли авиасообщение Минск и Пекин в ближайшее время? Мнение эксперта-4

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Я думаю, что это вполне реальная вещь. Но я при этом не считаю, что это самое главное. Нашим китайским друзьям не большая проблема долететь до Москвы. И уже совсем не проблема нашим белорусским друзьям долететь до Москвы или доехать. Можно и там, кстати, встретиться. У нас тоже есть хорошие условия, чтобы принять дорогих друзей.

Взгляд нашего эксперта, профессора Николая Межевича, на происходящие события и анализ мировой политической повестки – читайте в авторском Telegram-канале!

 Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Отвечают мировым стандартам. Какие сейчас важнейшие проекты у Беларуси и Китая?

«Об этом стесняются говорить». Кто поддерживает план Китая по урегулированию конфликта?

Николай Межевич: Китай вошел в схватку так тихо, что это заметно только самому Китаю

# Авиасообщение # общество # Надежда Сасс # Николай Межевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Давно не смотрели на небо? Над Беларусью горит Вифлеемская звезда – и вы ещё можете это увидеть
05 марта 2023 18:14

Давно не смотрели на небо? Над Беларусью горит Вифлеемская звезда – и вы ещё можете это увидеть

Мощь «Града» необъятна. На что способен потомок легендарной «Катюши»?
05 марта 2023 17:35

Мощь «Града» необъятна. На что способен потомок легендарной «Катюши»?

Айтишники в погонах. Кто стоит на страже информационного пространства Беларуси?
05 марта 2023 17:29

Айтишники в погонах. Кто стоит на страже информационного пространства Беларуси?