Возобновят ли авиасообщение Минск и Пекин в ближайшее время? Мнение эксперта

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы « САСС уполномочен заявить ». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, ведущая: КНР вышла из затяжного кризиса, затяжного карантина. Послепандемийная эпоха в затишье находится. Сняты многие ограничения. Можем ли мы ожидать возобновления авиасообщения между Минском и Пекином в ближайшее время?

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

Я думаю, что это вполне реальная вещь. Но я при этом не считаю, что это самое главное. Нашим китайским друзьям не большая проблема долететь до Москвы. И уже совсем не проблема нашим белорусским друзьям долететь до Москвы или доехать. Можно и там, кстати, встретиться. У нас тоже есть хорошие условия, чтобы принять дорогих друзей.

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