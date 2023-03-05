Возобновят ли авиасообщение Минск и Пекин в ближайшее время? Мнение эксперта

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Надежда Сасс, ведущая:
КНР вышла из затяжного кризиса, затяжного карантина. Послепандемийная эпоха в затишье находится. Сняты многие ограничения. Можем ли мы ожидать возобновления авиасообщения между Минском и Пекином в ближайшее время?
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Я думаю, что это вполне реальная вещь. Но я при этом не считаю, что это самое главное. Нашим китайским друзьям не большая проблема долететь до Москвы. И уже совсем не проблема нашим белорусским друзьям долететь до Москвы или доехать. Можно и там, кстати, встретиться. У нас тоже есть хорошие условия, чтобы принять дорогих друзей.
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