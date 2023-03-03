В Минэкономики подготовили проект указа, защищающий работников при банкротстве организации

Новости Беларуси. В Беларуси становится меньше банкротов. По данным Министерства экономики, за 2022 год количество возбуждаемых дел о банкротстве сократилось на 21 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также становится меньше организаций в процедурах экономической несостоятельности. Минэкономики подготовило также проект указа об обеспечении прав работников при неплатежеспособности организации. Предлагается с 1 января 2024 года ввести в Беларуси новый вид обязательного страхования ответственности – за невыплату зарплаты и неуплату обязательных страховых взносов при неплатежеспособности организации. При наступлении страхового случая гражданин получает возмещение задолженности по зарплате за три месяца.

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