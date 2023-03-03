200 млн рублей на экономику и соцсферу. В Гомеле утвердили инвестпрограмму на 2023-й

Новости Беларуси. Новые предприятия, станции обезжелезивания и оздоровительные центры. В Гомельской области утвердили инвестпрограмму на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На развитие экономики и социальной сферы региона выделили более 200 миллионов рублей. Большую часть инвестиций направят на сельское хозяйство. На втором месте спортивные объекты и учреждения образования. Около 120 проектов касаются промышленности. Среди них – завод по переработке шин в Чечерском районе и новая линия по выпуску ирисок на кондитерским производстве в Наровле.

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