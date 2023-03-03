Из-за санкций белорусским банкам стало сложнее возвращать испорченные банкноты в США и ЕС

Новости Беларуси. Белорусские банки из-за санкций столкнулись со сложностями возврата ветхих и испорченных банкнот обратно в США и Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раньше изношенную или испорченную купюру можно было обменять на ликвидную или продать с уплатой комиссии. Бумажные деньги стирают, разрисовывают, хранят при высоких температурах. Они приходят в негодность из-за того, что в их составе есть льняные, хлопковые и даже металлические нити. Поскольку санкции ограничивают возможности вывозить ветхие доллары и евро, проблема их накопления в банковской системе остается актуальной. Финансисты рекомендуют клиентам хранить сбережения не под матрасом, а на валютном депозите.

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