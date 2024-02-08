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Минэкономики: в Беларуси выросла покупательская способность

08 февраля 2024 17:48
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В Беларуси выросла покупательская способность. По данным Министерства экономики, на это положительно повлияли в том числе низкая инфляция и рост реальных доходов населения в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики: в Беларуси выросла покупательская способность-1

Покупательскую способность можно измерить количеством товаров купленных на зарплату за одинаковый период. В Минэкономики посчитали, что в 2023-м в среднем, например, свинины можно было купить на 30 кг больше, чем годом ранее. По прогнозам профильного ведомства, государство продолжит стимулировать и потребление товаров длительного пользования. С января 2024 года выгодные условия для их приобретения предложил крупнейший белорусский банк с госкапиталом. Это реальная поддержка белорусского производителя и вклад в повышение доступности потребительских товаров для населения.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская

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