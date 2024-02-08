Белорусская цементная компания увеличила экспорт блоков на российский рынок в 2,5 раза за 2023-й

Белорусская цементная компания в 2,5 раза увеличила поставки блоков из ячеистого бетона в Россию по итогам 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, диверсифицировав рынки сбыта, холдинг обеспечил загрузку производственных мощностей, компенсировал потерянные из-за западных санкций объемы экспорта и сохранил рабочие места. Об успешной работе говорят и показатели: прибыль по итогам года – 40 миллионов рублей. Доля инвестиций в модернизацию – более 25 миллионов рублей.

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