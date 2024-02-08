Белорусская дипмиссия работает над восстановлением досанкционного уровня поставок калийных удобрений в Индию

Аналитики Евразийского банка развития называют полное восстановление экспорта калийных удобрений одним из ключевых факторов для дальнейшего роста белорусской экономики в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аналитики Евразийского банка развития называют полное восстановление экспорта калийных удобрений одним из ключевых факторов для дальнейшего роста белорусской экономики в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Беларуськалий» является источником значительных налоговых поступлений и притока иностранной валюты в страну. Так, за год до пандемии на продаже хлористого калия Беларусь заработала без малого 3 миллиарда долларов, что составило более 4 % от ВВП страны и 7 % от общей экспортной выручки. Сейчас белорусская дипмиссия в Индии работает над восстановлением досанкционного уровня экономического сотрудничества, в том числе активно ведется работа над возобновлением поставок калийных удобрений. Также по итогам 2023 года наша страна стала ключевым поставщиком калия на китайский рынок.
Читайте также:
МАРТ: доля белорусских товаров в магазинах составляет 78%
Минэкономики: в Беларуси выросла покупательская способность
Белорусская цементная компания увеличила экспорт блоков на российский рынок в 2,5 раза за 2023-й