Белорусская дипмиссия работает над восстановлением досанкционного уровня поставок калийных удобрений в Индию

«Беларуськалий» является источником значительных налоговых поступлений и притока иностранной валюты в страну. Так, за год до пандемии на продаже хлористого калия Беларусь заработала без малого 3 миллиарда долларов, что составило более 4 % от ВВП страны и 7 % от общей экспортной выручки. Сейчас белорусская дипмиссия в Индии работает над восстановлением досанкционного уровня экономического сотрудничества, в том числе активно ведется работа над возобновлением поставок калийных удобрений. Также по итогам 2023 года наша страна стала ключевым поставщиком калия на китайский рынок.

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