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Белорусская дипмиссия работает над восстановлением досанкционного уровня поставок калийных удобрений в Индию

08 февраля 2024 17:48
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Аналитики Евразийского банка развития называют полное восстановление экспорта калийных удобрений одним из ключевых факторов для дальнейшего роста белорусской экономики в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская дипмиссия работает над восстановлением досанкционного уровня поставок калийных удобрений в Индию-1

«Беларуськалий» является источником значительных налоговых поступлений и притока иностранной валюты в страну. Так, за год до пандемии на продаже хлористого калия Беларусь заработала без малого 3 миллиарда долларов, что составило более 4 % от ВВП страны и 7 % от общей экспортной выручки. Сейчас белорусская дипмиссия в Индии работает над восстановлением досанкционного уровня экономического сотрудничества, в том числе активно ведется работа над возобновлением поставок калийных удобрений. Также по итогам 2023 года наша страна стала ключевым поставщиком калия на китайский рынок.

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# Калийные удобрения # Экономика # Наталья Надольская

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