«Население хотело бы покупать нашу продукцию». Почему Европа мёрзнет, но отказывается брать наши пеллеты?

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Красота мебели – это во времена мирные. Сейчас ситуация несколько иная. У всех разно мнение может быть о красоте, но все же. В тепле жить хочется всем, поэтому сейчас активно вспоминают о дереве как об источнике тепла. Сабина, я знаю, что вы некоторым образом связаны с этим направлением. Опять же, несколько лет назад Президент именем революции потребовал наладить пеллетное производство. По-моему, на сегодня у нас в стране 28 таких заводов. Насколько эта затея себя оправдала и надо ли нам больше?