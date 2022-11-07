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«Население хотело бы покупать нашу продукцию». Почему Европа мёрзнет, но отказывается брать наши пеллеты?

07 ноября 2022 17:16
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Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:
Красота мебели – это во времена мирные. Сейчас ситуация несколько иная. У всех разно мнение может быть о красоте, но все же. В тепле жить хочется всем, поэтому сейчас активно вспоминают о дереве как об источнике тепла. Сабина, я знаю, что вы некоторым образом связаны с этим направлением. Опять же, несколько лет назад Президент именем революции потребовал наладить пеллетное производство. По-моему, на сегодня у нас в стране 28 таких заводов. Насколько эта затея себя оправдала и надо ли нам больше?

«Население хотело бы покупать нашу продукцию». Почему Европа мёрзнет, но отказывается брать наши пеллеты?-1

Сабина Равко, магистрант БГТУ:
Затея себя оправдала, хотя в последнее время, не хочется называть это проблемами, но существуют вызовы, которые создают дополнительный стимул работать еще больше и лучше. И существует необходимость переориентировать торговые потоки, экспорт пеллет в другие страны.

Кирилл Казаков, СТВ:
Европейцы по политическим мотивам их не берут, хотя у населения есть желание?

Сабина Равко:
Сами предприятия, население, потребители хотели бы покупать нашу продукцию, но, к сожалению…

«Население хотело бы покупать нашу продукцию». Почему Европа мёрзнет, но отказывается брать наши пеллеты?-4

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# Кризис в ЕС # Экономика # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Сабина Равко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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