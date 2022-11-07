Почему мир ещё не скоро сможет отказаться от нефти? Разбираемся с экспертами

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Вы верите, что скоро мир сможет отказаться от нефти? Хотя я понимаю, что это вопрос не веры, а конкретных показателей и тенденций.

Татьяна Зорина, заведующая сектором экономики Института энергетики НАН Беларуси, доктор экономических наук:

Совершенно верно. По моему мнению, мир еще не скоро сможет отказаться от нефти, поскольку сегодня нефть составляет 60 % от первичных энергоресурсов, используемых в мире. По скромным прогнозам, к 2050 году потребление нефти снизится до 13 %. Но есть еще более смелые прогнозы, согласно которым к 2050 году нефть не будет вообще использоваться в мире. Как вы понимаете, это вопрос еще дискуссионный, прогнозы существуют разные. Как будет складываться ситуация, пока сложно сказать. Надежда Сасс:

Игорь Валерьевич, ваша позиция какая по этому поводу?

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России:

Я думаю, что здесь, с одной стороны, мы можем констатировать, раз вы привели цитаты известных людей, то есть другая цитата по этому поводу, что «каменный век закончился не от того, что закончились камни, и так же нефтяной век закончится не от того, что закончится нефть». Министр нефти Саудовской Аравии это сказал в свое время. Так же и здесь. Нефть действительно пришла к нам как жидкость для освещения керосиновой лампы. Сейчас она в основном используется как моторное топливо для автомобилей, самолетов и так далее. Дальше нефть просто перейдет в разряд сырья для нефтехимии. Все пластики, которые нас окружают, – это все нефть, но и как моторное топливо оно, скорее, останется основным источником энергии фактически до 2040-х, может, до 2050-х годов. Как раз вышел прогноз ОПЕК.

Надежда Сасс:

Давайте обратим внимание на график цен на нефть. Мы взяли период за последние пять лет. Но на самом деле помним, что шоковым периодом для многих был 2010 год. Безусловно, сейчас хочется спросить, может ли в принципе существовать такое понятие, как справедливая цена на нефть? Игорь Юшков:

Справедливая – скорее, популистское заявление, которое обычно используют те, кто хочет снизить это цену, и говорят, что какие-то контракты дают несправедливую цену, а на спотовых рынках, как часто европейцы говорили, на рынке краткосрочных контрактов – там справедливые. И сейчас, когда эта цена на спотовых рынках улетела за несколько тысяч долларов за тысячу кубов, то они говорят: нет, это все несправедливо, теперь мы хотим ниже цены. Поэтому это очень эфемерное понятие, но действительно, баланс спроса и предложения, который формирует на рынке цену – она справедливая, реальная. Это данность, с которой мы имеем дело. Цена формируется там, по ней мы и отгружаем нефть. Поэтому можете называть ее справедливой, несправедливой – потребитель и продавец никогда не согласятся друг с другом, какая из них справедливая, тем не менее торгуют.

Надежда Сасс:

Татьяна Геннадьевна, вы согласны с мнением? Татьяна Зорина:

Я согласна. Действительно, справедливая цена устанавливается на основе спроса и предложения. Безусловно, справедливой для производителя будет одна цена, для потребителя – другая. На мой взгляд, до тех пор, пока существуют меры государственной поддержки как производителей, так и потребителей в отдельных странах, особенно эти меры господдержки любят использовать страны-импортеры нефтепродуктов, говорить о справедливой цене не представляется возможным. Надежда Сасс:

Вспомните, какими заголовками пестрили СМИ буквально несколько лет назад – «Эпоха нефти заканчивается», «Производители автомобилей полностью будут отказываться от нефтяного века», «Будущее – за альтернативной энергетикой». Но сегодняшняя ситуация говорит о другом, потому как именно сегодня цены на «черное золото» вновь находятся на подъеме и импортеры нефти просят производителей увеличить инвестиции в разведку и разработку. Почему спрос на нефть продолжает расти, несмотря на все попытки от нее отказаться?

Игорь Юшков:

Если мы посмотрим все прогнозы, которые дают международные исследователи, первый лист, который мы видим, – это количество населения глобального. То есть все исходит от того, сколько людей. И пока в мире население увеличивается, будет расти спрос и на энергию. А дальше возникает вопрос: какой вид энергии наиболее востребован? Ничего лучше моторного нефтяного топлива сегодня не придумали. Хотя действительно были такое прогнозы, они говорили в ковидный 2020 год, что мир уже никогда не вернется к тем объемам потребления, которые были в 2019 году, в доковидную эпоху, что мы сейчас выйдем из карантина и сразу в электромобили сядем. Тем не менее этого не произошло, мир обратно садится в автомобили с двигателем внутреннего сгорания, опять дизель и бензин растут, причем растут потребление и автомобилизация в азиатских странах – Китай, Индия. Индия, как мы видим, огромными темпами растет. И по населению они обогнали Китай, и, соответственно, по потреблению топлива. Многие шутят, что когда Индия пересела со слонов на мопеды, уже стал огромный рост потребления нефти. А если они с мопедов пересядут на автомобили, то он чуть ли не удвоится.

Надежда Сасс:

Вы заметили такую тенденцию, что за последние годы такие нефтяные компании, как Shell, Chevron, ExxonMobil, Total, стали часть своих средств инвестировать в «зеленую» энергетику (ветряную, солнечную). Как вы считаете, это правда разумное видение, за чем будущее, либо же это скорее вопрос, как сложно им противостоять пропаганде и политической адженде, которая сегодня присутствует?