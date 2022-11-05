Лукашенко о выставке импорта в Шанхае: участвуют два десятка белорусских производителей, презентуют наши передовые наработки

Новости Беларуси. В том, что выставка в Шанхае придаст мощный импульс расширению международного экономического сотрудничества и технологической кооперации, уверен Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В адрес ее участников и гостей, а также председателю КНР приветствие направил Александр Лукашенко.

В формате видеообращения глава государства подтвердил готовность Беларуси к расширению совместной работы по поставкам высококачественной продукции и реализации новых проектов в области электронной торговли, а также к продолжению тесного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами для диверсификации маршрутов регулярных транзитных перевозок и внедрения инновационных логистических подходов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наше участие в выставке 2022 года проходит в начале нового этапа развития белорусско-китайского взаимодействия. Будучи надежными и проверенными союзниками, «железными братьями», мы эффективно работаем в области кооперации, инноваций, логистики.

В этом году в мероприятии в Шанхае участвуют два десятка известных белорусских производителей. Экспоненты презентуют наши передовые наработки в производстве высокотехнологичного оборудования, сферах информационных технологий, медицины. Участники и посетители смогут лично увидеть сверхмалые орбитальные космические аппараты, серию противораковых лекарственных средств, белорусские электроскутеры и многое другое. Отдельного внимания заслуживает стенд индустриального парка «Великий камень». На нем представлены достижения и разработки резидентов, что наглядно демонстрирует инвестиционный потенциал парка.