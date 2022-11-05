Лукашенко о выставке импорта в Шанхае: участвуют два десятка белорусских производителей, презентуют наши передовые наработки

Новости Беларуси. В том, что выставка в Шанхае придаст мощный импульс расширению международного экономического сотрудничества и технологической кооперации, уверен Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В адрес ее участников и гостей, а также председателю КНР приветствие направил Александр Лукашенко.
В формате видеообращения глава государства подтвердил готовность Беларуси к расширению совместной работы по поставкам высококачественной продукции и реализации новых проектов в области электронной торговли, а также к продолжению тесного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами для диверсификации маршрутов регулярных транзитных перевозок и внедрения инновационных логистических подходов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наше участие в выставке 2022 года проходит в начале нового этапа развития белорусско-китайского взаимодействия. Будучи надежными и проверенными союзниками, «железными братьями», мы эффективно работаем в области кооперации, инноваций, логистики.
В этом году в мероприятии в Шанхае участвуют два десятка известных белорусских производителей. Экспоненты презентуют наши передовые наработки в производстве высокотехнологичного оборудования, сферах информационных технологий, медицины. Участники и посетители смогут лично увидеть сверхмалые орбитальные космические аппараты, серию противораковых лекарственных средств, белорусские электроскутеры и многое другое. Отдельного внимания заслуживает стенд индустриального парка «Великий камень». На нем представлены достижения и разработки резидентов, что наглядно демонстрирует инвестиционный потенциал парка.
Площадь белорусской экспозиции на Китайской международной выставке импорта– около 100 кв. м. Подробности здесь.
Об усилении сотрудничества с Китаем Александр Лукашенко говорил и накануне, 4 ноября, посещая Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию. Президент заявил, что в ближайшее время готов обсудить с председателем КНР участие Пекина в дальнейшем развитии БНБК. Реализация таких проектов технологически поднимает страну на новый уровень. Впереди еще более амбициозные планы. На предприятии намерены создать производство лекарств и медицинских препаратов. Теперь здесь занимаются глубокой переработкой зерна и производят более 50-ти видов комбикормов, премиксов и аминокислот для животноводства.
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