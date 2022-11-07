«Сделано всё абсолютно правильно». Оправдали ли себя инвестиции Беларуси в продажу древесины?

Алена Сырова, СТВ: С экономической точки зрения мы несколько лет назад решили вкладываться в модернизацию нашей отрасли. Мы берем сельское хозяйство – это один столп, наши лесные богатства – это другой столп. Мы могли продавать древесину, могли ее экспортировать. На ваш взгляд, с точки зрения экономиста, те вложения, которые государство сделало тогда, инвестиции себя оправдывают?

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу» .

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Не везде, но оправдывают. В прошлом году была проверка по линии, я уже не помню по какой, но даже привлекали наш университет. И вот с моей кафедры финансист ездила, изучала финансовое положение после модернизации вот этой отрасли. Сделано все абсолютно правильно. Одно дело – гнать кругляк, там нет добавленной стоимости. Да, мы можем получить, то есть продали – получили, но не такую большую сумму. На сегодня, чтобы было понятно, я всегда с россиянами говорю: хорошо, что у вас есть нефть, золото. А наше золото что? Наше золото – древесина. Если брать весь наш экспорт, 5 % приходится на деревообработку. И хорошо, если мы будем делать. Кстати, мебель делают не всю хорошую, но есть предприятия, которые до всех этих событий в Европе сказали, что это очень дешево.

Кирилл Казаков, СТВ:

В IKEA стояла белорусская мебель, все об этом знают.

Ирина Новикова:

Об IKEA вообще не вспоминайте.

Кирилл Казаков:

Но это самый популярный пример мебели, которой заставляется весь «Минск Мир».