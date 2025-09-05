600 лет на одном заводе! На конкурсе «Трудовая династия» выбрали лучшую семью промышленников Минска

Целые поколения – в одной профессии. В Минске выбрали лучшую семью промышленников. За победу в конкурсе «Трудовая династия» боролись 14 команд со всей страны. Участники – представители разных возрастов. У большинства из них в сумме более 100 лет трудового стажа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ .

Рекорд у семьи Тетерлюковых – свыше 600 лет. 20 членов этой семьи объединены не только родственными связями, но и одним местом работы – могилевским филиалом БЕЛАЗа. Сейчас на предприятии работают пять человек. Они бережно сохраняют преемственность традиций и вдохновляют молодое поколение.

Наталья Куцеполенко, инженер-конструктор филиала ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – «Могилевский автомобильный завод имени С. М. Кирова»:

Свою трудовую династию я составила еще три года назад. Я подняла всех родственников, все трудовые книжки. Я просто хочу, чтобы история нашей династии не была утеряна. Хочу передать своим детям и внукам, поэтому у нас уже много чего было подготовлено. Сейчас мы скорректировали, более детально подготовились, надеюсь, сегодня будем блистать.

Участники состязания подготовили творческие номера, визитные карточки и видеопрезентации. Также жюри оценивало лучшую группу поддержки. Дополнительные баллы присуждались в конкурсе фотоколлажей и презентационных табличек династий.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

Я думаю, это способствует развитию как промышленного потенциала нашей, так и всей нашей страны, потому что глядя на нас, наши партнеры, это как реклама. А реклама – это двигатель прогресса. На нашем предприятии создаются вот такие семьи, которые растят поколения и передают те навыки, которые они уже имели. И наша молодежь создает тот новый продукт, который востребован на всем мировом пространстве.